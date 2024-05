Sonnige Erlebnisse und kulinarische Abenteuer in Orlando

Bis zum 19. Mai können UrlauberInnen beim Seven Seas Food Festival im Sea World Orlando über 50 exquisite kulinarische Spezialitäten kosten, darunter Köstlichkeiten aus Asien, der Karibik, dem Mittelmeerraum, Südamerika und viele mehr. Mit über 75 erfrischenden Weinen, Cocktails, Craftbeers und abwechslungsreicher Unterhaltung wird das Festival zum Genuss. An Wochenenden vergnügt SeaWorld seine Gäste mit Live-Konzerten im Open-Air-Bayside-Stadion: von Rock, Country, lateinamerikanischer Musik bis Hits der 90er.

Evermore Orlando Resort

Das Evermore Orlando Resort, das am 1. Jänner 2024 eröffnet wurde, präsentiert sich als neue Art von Urlaubsziel, das speziell für große Familien und Familientreffen gestaltet wurde. Das Resort bietet eine Vielfalt an Unterkünften, darunter das luxuriöse Conrad Orlando Hotel, zahlreiche Ferienwohnungen, Villen und Häuser, die mit bis zu elf Schlafzimmern ausgestattet sind. Das Resort liegt an einer drei Hektar großen kristallklaren Lagune, umrandet von acht Hektar tropischen Sandstrand, der mit Hängematten und Cabanas ausgestattet ist. Familien dürfen sich hier auf spannende Freizeitaktivitäten freuen, wie beispielsweise Stand-Up Paddling, riesige Wasserrutschen und vieles mehr. Des Weiteren besitzt das Resort insgesamt 12 verschiedene Restaurants und Bars, von kinderfreundlichen Food Halls bis hin zu romantischen Dachterrassenrestaurants. (red)