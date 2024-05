Rail Europe: Mit der Bahn durch Osteuropa

Damit können Reisebüros und andere Vertriebspartner auf eine noch größere Auswahl für Routen in und nach Osteuropa zugreifen. RegioJet verfügt über ein umfangreiches Netzwerk, das wichtige Städte in der Tschechischen Republik, in der Slowakei, in Österreich, Kroatien und Ungarn verbindet. Darunter fallen unter anderem auch die beliebten Verbindungen von Wien nach Prag oder von Prag ins ungarische Győr.

Nahtlos unterwegs

RegioJet biete nicht nur ein umfassendes Bahnangebot, sondern auch herausragende Serviceleistungen für eine nahtlose und komfortable Reise. Reisende, die tagsüber und in Nachtzügen unterwegs sind, würden aus verschiedenen Serviceklassen wählen können, darunter Low Cost, Relax, Standard, Business, Zweite Klasse, Standard-Liegewagen, Relax-Liegewagen, Relax-Liegewagen für Frauen, Erste Klasse und Business-Klasse. Alle Buchungen und Reservierungen seien bequem über Rail Europe möglich, heißt es in der Presseaussendung von Rail Europe.

„Durch die Integration des umfangreichen Netzes von RegioJet in unsere Buchungsplattform erweitern wir unser Angebot in Richtung Osten erheblich und ermöglichen es Reisenden, eine Vielzahl von touristischen Zielen bequem per Bahn zu erkunden“, sagt Björn Bender, Executive Chairman und CEO von Rail Europe. „Diese strategische Partnerschaft ermöglicht unseren Kunden Zugang zum größten Angebot an Strecken in dieser Region.“ (red)