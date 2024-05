Explora Journeys führt neue Buchungsvorteile ein

Um die Einzigartigkeit des Reisens mit Explora Journeys zu unterstreichen, kündigt die Marke zwei neue Angebote an: Unique Escapes und Penthouse Dream.

Unique Escapes bietet Vergünstigungen auf ausgewählte Reisen und gewährt eine reduzierte Anzahlung von 10%, während Penthouse Dream ein kostenloses Upgrade für eine Ocean-Penthouse-Buchung bietet, um in die nächste Kategorie aufzusteigen und das ultimative Luxuserlebnis auf hoher See zu erleben. Beide Angebote gelten für Buchungen bis zum 31. Juli 2024. *Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

"Ocean State of Mind" mit Explora Journeys

Explora Journeys bietet anspruchsvollen Reisenden einzigartige Erlebnisse auf höchstem Niveau: so erwartet sie auf jeder Reise elegante Suiten mit privater, aufs Meer gerichteter Terrasse, neun kulinarische Erlebnisse, unbegrenzte Premium-Getränke, High-Speed-Wi-Fi über Starlink-Konnektivität, ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm sowie ganzheitliche, maritim-inspirierte Wellness-Behandlungen.

Mit Übernachtungen und längeren Aufenthalten an den Reisezielen können Gäste umfassender in die lokalen Kulturen eintauchen und unvergessliche Erinnerungen schaffen. Die Fahrten beginnen bei sieben Nächten und können auf 14 oder 21 Nächte ausgedehnt werden - bekannte Reiseziele werden dabei bewusst mit unbekannteren Häfen abseits der ausgetretenen Pfade kombiniert, um die jeweiligen Destinationen und Kulturen so authentisch wie möglich zu erleben. Zudem starten alle Reisen von leicht erreichbaren Häfen. (red)