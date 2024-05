Certares übernimmt Schulden der FTI

Mitte April hat ein vom US-amerikanischen Finanzinvestor angeführtes Konsortium alle Anteile der FTI Group um einen Euro erworben und eine Investitionszusage von 125 Mio. EUR abgegeben. Offen war vorerst geblieben, was mit den beträchtlichen Verbindlichkeiten des Veranstalters passieren sollte. Gestern informierte schließlich FTI, dass Certares die Schulden im Zuge „der umfassenden Neuausrichtung“ „nach einem marktüblichen Verfahren“ übernehme. In der Corona-Pandemie hatte der Veranstalter zwei Nachrangdarlehen und eine stille Einlage des Wirtschafsstabilisierungsfonds in der Höhe von insgesamt 595 Mio. EUR erhalten. Die Hausbank Unicredit hatte zudem ein Darlehen über 280 Mio. gewährt, die Bürgschaft dafür hatten Bund und Freistaat Bayern übernommen.

Finanzkraft gestärkt

Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Unternehmungen und Bedingungen, die für derartige Prozesse vorgesehen sind. Mit Einbringung von Eigenkapital in der Höhe von 125 Mio. EUR durch das Konsortium werden Finanzkraft und Kapitalbasis von FTI entscheidend gestärkt, heißt es in einer Aussendung. Die Investorensuche hatte sich aufgrund der hohen Finanzverbindlichkeiten über Monate gezogen. Die deutsche Bundesregierung hatte einen Schuldenschnitt für FTI mehrfach verweigert. (red.)