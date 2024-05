Los Cabos: Condor nimmt ab November Direktflug auf

Mit der ab November 2024 neu eingeführten Flugverbindung ab Frankfurt am Main befördert Condor UrlauberInnen in der kommenden Wintersaison in rund zwölf Stunden direkt nach Los Cabos, das im mexikanischen Bundesstaat Baja California zwischen dem Pazifischen Ozean und dem Golf von Kalifornien liegt. Umgeben von kargen Wüstenlandschaften, meterhohen Kakteen und hohen Bergketten im Landesinneren, bietet Los Cabos eine einzigartige Kombination aus natürlicher Schönheit und bunter Kultur.

Highlight von Los Cabos

Die geschichtsträchtige Stadt San José del Cabo, wo der internationale Flughafen liegt, ist der perfekte Ausgangsort für den Urlaubsstart. Die charmanten Orte El Triunfo, Cabo Pulmo, Sol de Mayo, Miraflores, La Paz und Todo Santos präsentieren mit ihren lebhaften Märkten und historischen Stätten die reiche Geschichte und Kultur der Region. Ob internationales Luxushotel oder privat geführtes Apartment, in Los Cabos finden sich zahlreiche Unterkünfte für jeden Geschmack.

An den Küsten des Pazifiks und am Golf, der auch als Sea of Cortes bekannt ist, säumen sich lange Sandstrände, die in das kristallklare Wasser übergehen. Die artenreiche Unterwasserwelt lockt Schnorchler und Taucher in ihre Tiefen. Zwischen dem 15. Dezember und 15. April stehen auch Walbeobachtungstouren hoch im Kurs. Als Surf-Hotspot für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis bekannt, zieht Los Cabos Wellenreiter aus aller Welt an. Kajakfahren oder Stand-Up-Paddling stellen entspannte Alternativen dar. Auch die spektakuläre Felsformation „El Arco“ darf auf der Bucket List nicht fehlen.

Daneben präsentiert sich Los Cabos mit sieben von den zehn besten Golfplätzen Mexikos als einzigartige Golfdestination. Weltberühmte Golfplätze, die von Legenden wie Tiger Woods, Greg Norman, Jack Nicklaus, Robert Trent Jones, Jr. und viele mehr, entwarfen die 18 renommierten Golfplätze.

Kunstliebhaber dürfen sich auf eine bunte Mischung aus traditioneller und moderner Architektur sowie auf farbenfrohe Kunst und Kreationen von Einheimischen freuen. Die Destination gehört zu den vielfältigsten Reisezielen der Welt und ist ein sicheres Ziel für Alleinreisende, Paare, Familien und LGBTIQ+.

Weitere Informationen unter www.visitloscabos.travel (red)