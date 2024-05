Portorož: Zwischen Blumenparadies und Seefahrt

Der Name des Ortes, abgeleitet von den Wörtern „Blume“ und „Hafen“, findet passenderweise im Mai im Kurort an der slowenischen Adriaküste seinen Ausdruck in verschiedenen Veranstaltungen rund um dieses Thema:

Portorož in voller Blüte

Portorož im Einklang mit verlockenden Farben und Geschmäckern erleben – das gelingt besonders gut auf dem am 18. Mai stattfindenden Roses und Rosé Festival im Rosengarten von Portorož. Dort können Gäste über 123 der insgesamt 2.000 Rosenarten im am Meer gelegenen Blumengarten bewundern, die in der Küstendestination wachsen. Einige davon wurden bereits zwischen 1887 und 1925 gepflanzt. Besonders ist die Portorož-Rose, der das Roses und Rosé Festival gewidmet ist. Während des Events verwandelt sich der Blumengarten in eine elegante Lounge mit musikalischer Begleitung, in der die Gäste eine Vielzahl slowenischer Roséweine probieren können. Zusätzlich zu den angebotenen Weinen können Besucher auch die kunstvoll gefertigten, von Rosen inspirierten Häppchen genießen. Das „Promi-Blumenbeet“, eine kleine Variante des Walk of Fame von Hollywood, wird dieses Jahr neu bepflanzt. Federica Pellegrini, die italienische Schwimmerin im Ruhestand und Goldmedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking, wird die diesjährige Portorož-Rose pflanzen.

Seefahrt und Nachhaltigkeit

Vom 16. bis zum 19. Mai findet an der Marina Portorož die internationale nautische Ausstellung INTERNAUTICA statt. Die Veranstaltung bietet den TeilnehmerInnen einen Einblick in die ausgestellten Schiffe und die nautische Ausrüstung. Die viertägige Messe bietet Raum für interessante Präsentationen rund um das Thema Schifffahrt und lehrreiche Veranstaltungen zum Thema Meer. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem nachhaltigkeitsorientierten Konzept der „Green Avenue“, das seit vielen Jahren Teil der INTERNAUTICA ist. Ziel hierbei ist es, technologisch fortschrittliche und ökologisch orientierte Schiffe und Fahrzeuge zu präsentieren und somit eine umweltfreundlichere Mobilität zu fördern. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an nautische Fachleute und Enthusiasten.

Uber den Sommer hinweg sind viele weitere Veranstaltungen und Konzerte, unter anderem von Gramatik oder The Kolors in Sloweniens Küstenregion geplant.