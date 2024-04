GTA Touristik sucht Testreisende für Aktiv-Flusskreuzfahrt auf der Donau

Dabei erkunden Gäste auf sorgfältig ausgesuchten und geführten Touren zu Fuß und mit dem E-Bike hautnah die natürliche und kulturelle Vielfalt der Strecke entlang der Donau, und erreichen so Sehenswürdigkeiten, die abseits konventioneller Touristenströme liegen. Mit diesem Aktiv-Programm wolle GTA Touristik den gestiegenen Ansprüchen jener KundInnen nachkommen die eine Balance zwischen abenteuerlichen Herausforderungen, und dem entspannten Lebensgefühl einer Flusskreuzfahrt suchen, so der Spezialist in einer Aussendung.

50% Ermäßigung auf Aktivpaket

Um dieses völlig neuartige Ausflugskonzept erstmalig zu testen, sucht GTA Touristik Testreisende, die dieses intensive Ausflugsprogramm erleben möchten und bereit sind, nach der Reise verpflichtendes Feedback zu geben. Ob dieses Programm dann tatsächlich in das reguläre Reiseportfolio aufgenommen wird, werde dann von GTA Touristik im Anschluss entschieden. Da diese Aktiv-Kreuzfahrt zum ersten Mal in dieser Form angeboten wird, biete GTA Touristik dieses Ausflugsprogramm für Testreisende zu einem Vorzugspreispreis von nur 175 EUR statt 350 EUR pro Person an, heißt es weiter. Die „Aktiv Flusskreuzfahrt – Mit Wanderungen und E-Bike an Bord der MS Nestroy findet von 12. bis 20. August statt. Die Reise zwischen dem Donaudelta und Wien/Linz kostet ab 1.199 EUR pro Person. (red)