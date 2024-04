Star Clippers: Beliebte Inseln und lokale Delikatessen

Erstmals werden in diesem Jahr auch Genuss-Kreuzfahrten etwa mit dem Star-Sommelier Jean-Claude Terdjemane im Juni oder dem amerikanisch-italienischen Koch Armando Bisceglia im August angeboten. Der 4-Master Star Clipper nimmt indessen im Sommer Kurs auf das Östliche Mittelmeer. Dort stehen unter anderem Besuche im antiken Pergamon oder in der ältesten Stadt Europas auf dem Programm: In Poliochni befinden sich Stätten aus dem 5. Jahrtausend vor Christus. Auf den Spuren des Abba-Films „Mamma Mia“ geht es im weiteren Reiseverlauf zu den griechischen Inseln Skiathos und Skopelos. Dort lohnen Spaziergänge zu den Originalschauplätzen des Blockbusters oder durch die historischen Altstädte, und wer mag, probiert lokale Delikatessen wie Oliven, Mandeln und Zitronen.

Unberührte Insel Vis

Die Royal Clipper setzt im westlichen Mittelmeer zwischen Rom, Cannes und Venedig die Segel und besucht dabei unter anderem Hafenstädte wie St. Tropez oder Zadar und läuft kleinere Häfen auf Inseln wie Korsika und Elba an. Auf der Route liegen aber auch wenig bekannte Orte wie die Insel Vis. Da diese auch heutzutage nur mit der Fähre erreichbar ist und lange Jahre vom Tourismus unberührt war, gilt sie noch als ursprünglich. Sie bietet neben einem mittelalterlichen Stadtkern schöne Strände, die zum Schwimmen und Schnorcheln einladen. Die Star Flyer ist ebenfalls im westlichen Mittelmeer unterwegs. Ihre Route führt entlang der Amalfiküste bis nach Messina – mit Ausflügen nach Pompeji und Capri und vorbei am feuerspuckenden Stromboli.

Royal Clipper-Schnupperkreuzfahrt

Ganz neu im Programm und ideal geeignet für einen ersten Törn auf einem Segel-Kreuzfahrtschiff ist die Reise der »Royal Clipper« ab und bis Civitavecchia (Rom). Die viertägige Reise führt nach Elba und Porto Ercole am Rande der Toskana. Termin: 27. bis 30. Juli 2024. (red)