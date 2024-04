18. Auflage der ÖRV-Akademie erfolgreich zu Ende gegangen

Wie gut die Akademie bei den Teilnehmenden angekommen ist, zeigen die durchwegs positiven Zitate, die der ÖRV eingeholt hat: "interessant, spannend, lustig, lehrreich", "viele neue Ideen zur Herangehensweise und Umsetzung", "offen, informativ, überhaupt nicht trocken", "spannend, angenehm, nützlich", "gute Aufteilung der Module", "fordernd", "eine gute Mischung". Auch für den Trainer gibt es nur lobende Worte: "fachlich top, mehr kann man da nicht sagen", "toll und sehr verständlich", "sehr lösungsorientiert", "lustig und kompetent mit super Beispielen", "hat die Lerninhalte sehr praxisnah übermittelt", "danke für dein Feedback, Markus", "sehr angenehm, enormes Wissen, hab viel gelernt". Inhaltlich und für die Praxis nützlich sind für die AbsolventInnen: Umgang mit Stress, Personalentwicklung und -management, Marketing, perspektivisches Denken sowie Krisenmanagement.

Erfolgreich absolviert haben

Urban Graf (RAD + REISEN GmbH), Manuela Lauss (sabtours Touristik GmbH), Victoria Fasching (sabtours Touristik GmbH), Sebastian Erber (Profi Tours Reisebüro GmbH), Sophia Edler-Retter (RETTER GmbH), Tanja Schmalwieser (Reisewelt GmbH), Andrea Horvath (Reisewelt GmbH), Lena Hribar (Restplatzbörse Ges.m.b.H.), Daniel Beck (COLUMBUS Reisen GmbH & Co KG.), Andreas Aichinger (Ruefa GmbH), Simone Schmid (Ruefa GmbH), Sabrina Staut (Raiffeisen Reisebüro GmbH), Melanie Klein (Ruefa GmbH), Cornelia Stary (Ruefa GmbH), Claudia Steinbrecher (REWE Austria Touristik GmbH), Nina Megwa (TUI Austria Holding GmbH)

19. Ausgabe startet im Jänner

Die nächste ÖRV Akademie, startet am 22. Jänner 2025 in Wien, Anmeldungen sind bereits möglich. Der ÖRV dankt den großzügigen Sponsoren Dertour, TUI, Ruefa, Europäische Reiseversicherung, Meiers Weltreisen, ITS, Kuoni, der Lufthansa Group und – extra hervorgehoben – Austrian Airlines, ohne die eine so kostengünstige Durchführung nicht möglich wäre.

"Die Aus- und Weiterbildung unserer MitarbeiterInnen stellt die Branche vor immer größere Herausforderungen. Die hochqualitativen Lehrgänge für den touristischen Nachwuchs stellen sicher, dass der notwendige Mehrwert bei der Reisebuchung sowohl für die KundInnen als auch für die InhaberInnen generiert werden kann. Wir alle wissen, dass die Qualität unserer MitarbeiterInnen DER Schlüssel für Erfolg oder leider auch Misserfolg unserer Branche ist", unterstreicht Mag. Eva Buzzi, Präsidentin des ÖRV, die Bedeutung der Ausbildung. (red)