Celebrity Ascent: Unterwegs im Mittelmeer

Die europäische Debüt-Saison startet mit einer zehntägigen Kreuzfahrt entlang der französischen und italienischen Riviera. Abgelegt hat die Celebrity Ascent in Barcelona. Die spanische Metropole ist neben Civitavecchia (Rom) und Piräus (Athen) einer der Heimathäfen des Schiffes. Auf der Premieren-Reise legte die Celebrity Ascent eine Übernachtung in La Spezia ein, um Gästen zwei volle Tage Zeit zum Erkunden der Region in Ligurien zu geben. Diese Overnight Stays werden die ganze Sommersaison hindurch in ausgewählten Häfen angeboten.

Neues Flaggschiff: Celebrity Ascent

„Wir bringen unser neuestes und bestes Schiff der Edge-Klasse nach Europa und ermöglichen damit unseren Gästen, diese vielfältige Region mit ihren atemberaubenden Küsten zu entdecken und gleichzeitig die erstklassigen Einrichtungen auf der Celebrity Ascent, gehobene Speise- und Getränkeerlebnisse und wunderbare Unterhaltung zu genießen“, erklärt Laura Hodges Bethge, Präsidentin von Celebrity Cruises. Ein Highlight ist der Magic Carpet, die freischwebende Plattform an der Steuerbordseite des Schiffes, die tagsüber am Resort Deck als Bar und Loungebereich für zusätzlichen Platz sorgt und am Abend als Erweiterung eines Spezialitätenrestaurants dient – der Gast schwebt dabei über dem Meer. Der Magic Carpet wird zudem als bequeme Tender-Lounge genutzt. „The Retreat“, der exklusive Resort-im-Resort-Bereich für Suiten-Gäste, bietet mit dem „Luminae“ ein eigenes Restaurant, eine exklusive Lounge sowie ein zweistöckiges Sonnendeck.

Kulinarik an Bord

32 Restaurants, Bars und Lounges sorgen dafür, dass Gäste der Celebrity Ascent jeden Tag neue Speisen und Drinks genießen können. Der bekannte Koch Daniel Boulud kreiert als „Global Culinary Ambassador“ exklusive Menüs im „Le Voyage“, seinem zweiten Restaurant auf hoher See. Dieses wurde neugestaltet und bietet Celebrity-Gästen unvergleichliches Gourmet-Erlebnis.

Ein beliebter Bereich an Bord der Schiffe der Edge-Klasse ist das tropisch bepflanzte „Eden“, von dem Gäste die Aussicht durch die bodentiefen Panoramafenster am Heck genießen können. Erstmals haben Reisende im Restaurant „Eden“ die Möglichkeit, ein neues Degustationsmenü auf veganer Basis zu erleben. Jedes Gericht enthält frische saisonale Zutaten, die von ihrem ursprünglichen Herkunftsort stammen. Das „Blu“, das Clean-Cuisine-Restaurant exklusiv für AquaClass-Gäste, verfügt erstmals über eine Außenterrasse und richtet sich vor allem an gesundheitsbewusste Reisende.

Der Publikumsliebling „Le Petit Chef“, das fesselnde 3D-Dinner-Erlebnis, darf natürlich auch an Bord der Celebrity Ascent mit einer neuen Show nicht fehlen. Hier gibt es zum Abendessen ein mehrgängiges Menü, das durch farbenfrohe und lustige Animationen eines kleinen Kochs zum Leben erweckt wird, der die Geschichte hinter jedem Gericht erzählt. Wenn die (virtuelle) Zubereitung abgeschlossen ist, kommen die Kellner und servieren ein (echtes) Gericht, das dem des kleinen animierten Kochs sehr ähnelt.

Routen der Celebrity Ascent

Die Celebrity Ascent bietet von Barcelona, Civitavecchia (Rom) und Piräus (Athen) aus acht-, zehn- und 13-tägige Kreuzfahrten durchs westliche und östliche Mittelmeer an. Angelaufen werden unter anderem Portofino und Neapel am italienischen Festland, die beliebten Inseln Sizilien, Sardinien, Malta und Korsika, die Hafenmetropole Marseille, die griechischen Ziele Mykonos und Santorin sowie Kuşadası (Ephesos) in der Türkei.

Die Celebrity Ascent zählt 17 Decks und ist 20 Meter länger als die ursprüngliche Celebrity Edge. Auf dem 327 Meter langen und 39 Meter breiten Kreuzfahrtschiff haben maximal 3.260 Gäste Platz. (red)