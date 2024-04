Korean Air und WestJet erweitern Codeshare-Abkommen

Im Zuge der erneuten Vereinbarung beginnt Korean Air ab sofort mit dem Verkauf von Flügen auf der neuen WestJet-Verbindung zwischen Seoul Incheon und Calgary, die die kanadische Airline ab dem 17. Mai aufnimmt. Durchgeführt werden die drei wöchentlichen Flüge mit Boeing 787 Dreamlinern. WestJet-Kunden hingegen erhalten dank der ausgebauten Partnerschaft über das Korean Air-Drehkreuz am Incheon International Airport mit von Korean Air durchgeführten Flügen Zugang zu sechs neuen Zielen: Bangkok, Da Nang, Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Hongkong und Singapur.

Bessere Verbindungen zwischen Korea und Kanada

„Wir freuen uns, ein erweitertes Codeshare mit unserem langjährigen Partner WestJet ankündigen zu können, das unseren Passagieren die Anbindung an eine breite Palette von transpazifischen Zielen bietet", so Tae Joon Kim, Korean Air Senior Vice President und Head of International Affairs & Alliance und weiter: „Die Aufnahme der WestJet-Route Calgary–Seoul Incheon wird die Verbindungen zwischen Korea und Kanada verbessern. Dank der verstärkten Partnerschaft erhalten unsere Kunden über unsere Drehkreuze in Incheon und Calgary nahtlose Anschlussmöglichkeiten in weitere asiatische und kanadische Städte.“

Auch Jeff Hagen, WestJet Vice-President of Commercial Development and Strategic Partnerships, ist erfreut über das erweiterte Abkommen und sagt so: "Unsere langjährige gegenseitige Partnerschaft mit Korean Air eröffnet Urlaubs- und Geschäftsreisenden hervorragende Möglichkeiten zu mehr Orten auf dem asiatischen Kontinent und bietet gleichzeitig neuen Fluggästen aus Asien über unser Drehkreuz in Calgary Zugang zu ganz Kanada. Im Zuge der Vorbereitungen auf die neue WestJet-Verbindung zwischen Calgary und Incheon, ist der Zeitpunkt dieser Codeshare-Erweiterung nun ideal."

Codeshare-Netz umfasst 36 Strecken

Seit der Aufnahme der Codeshare-Partnerschaft zwischen Korean Air und WestJet im Juni 2012 wurde diese kontinuierlich erweitert und umfasst nun die Flüge von Korean Air von Seoul Incheon nach Vancouver und Toronto, die Inlandsflüge von WestJet innerhalb Kanadas sowie die Flüge in die USA über Vancouver und Toronto. Mit der neuen Codeshare-Erweiterung steigt das Codeshare-Netz der beiden Fluggesellschaften auf 36 Strecken. (red)