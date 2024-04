Hier eine Auswahl an Neuigkeiten in Kalifornien im Frühjahr 2024:

Neue Unterkünfte:

Dana Point - Eröffnung von El Caminante Bar & Bungalows im Mai

El Caminante Bar & Bungalows, ein Boutique-Hotel mit einem angrenzenden Café, eröffnet im Mai 2024 in Dana Point. El Caminante liegt versteckt im ruhigen Viertel von Capistrano Beach entlang des legendären Pacific Coast Highway und bietet Meerblick in jedem Zimmer. Im neuen El Caminante gibt es 30 Bungalows, von der Hacienda-Suite mit eigener Sonnenterrasse bis zu charmanten Zimmern mit großen privaten Terrassen, die einen Panoramablick auf das nur wenige Schritte entfernte Meer bieten.

Groveland - Neues Refugium an der Schwelle zu Yosemite

Firefall Ranch bietet BesucherInnen eine Mischung aus rustikaler Eleganz, naturorientierten Erlebnissen und nachhaltigen Praktiken, alles nur wenige Minuten vom beliebten Nordwesteingang des Yosemite National Parks entfernt. Die Ranch umfasst 55 durchdacht gestaltete, freistehende Hütten und Villen, die auf über 120ha ruhiger Wiesenlandschaft und bewaldeten Hügeln verteilt sind. Dieses neue Refugium bietet einen Poolbereich, Restaurants, Tavernen, Weinzimmer und ein Veranstaltungszentrum. Firefall Ranch arbeitet mit den Schwesterunternehmen in Yosemite, Rush Creek Lodge & Spa und Evergreen Lodge, zusammen. Beides sind Certified B Corporations, die sich durch sozialer Verantwortung und einem Umweltschutzprogramm dem Thema nachhaltiges Reisen verschrieben haben.

Humboldt County - My Humboldt Abode unter uralten Redwoods jetzt geöffnet

My Humboldt Abode lädt Gäste auf dem 1,6ha großen Rückzugsgebiet unter uralten Redwoods am Ufer des unberührten Eel River ein, sich zu entspannen und neu zu finden. Gelegen am Tor zu den robusten Stränden und Wanderwegen der Lost Coast und nahe des Humboldt Redwoods State Park und der weltberühmten Avenue of the Giants, können Gäste hier Aktivitäten wie Waldbaden, Massagetherapie, Reiki-Energieheilung und diverse Wellnessangebote genießen. Mit den Concierge-Diensten können Weinverkostungen, Abenteuertouren, Sportfischen, Kajakfahren und mehr gebucht werden.

Marina del Rey - Umfangreiche Hotelrenovierungen in L.A.s Marina

Im Jahr 2024 zeichnet sich Marina del Rey, die lebhafte Küstengemeinde von Los Angeles, durch umfangreiche Hotelrenovierungen aus. Das Hilton Garden Inn, Marina del Rey, hat kürzlich eine Renovierung seiner 136 Gästezimmer und Suiten abgeschlossen. Zusätzlich wurde die Lobby des Hotels aufgefrischt, einschließlich eines „Pantry Pavilions“, das Getränke und Snacks zum Mitnehmen bietet. Das Jamaica Bay Inn, Tapestry Collection by Hilton, wird im Frühjahr die Renovierung seiner 111 Gästezimmer und Suiten abschließen. Die neu gestalteten Zimmer spiegeln die Nähe zum Meer wider und integrieren nautische Farben und Texturen als Hommage an die Marina.

Mariposa County - Neue Unterkünfte in Yosemite

Mariposa County für 2024 Yosemite Mariposa County, die Heimat des Yosemite National Parks, bietet 2024 neue Unterkunftsmöglichkeiten. Wildhaven Yosemite eröffnet im Mai seine erste Phase und bietet Glamping-Zelte und gemütliche Hütten auf einem wunderschönen Grundstück mit Blick auf Berge und lange Täler. Die extra großen Zelte im Safari-Stil und modularen Hütten mit Bädern verfügen über komfortable Betten mit Bettwäsche, Strom und Heizungen. Nach einigen Jahren der Schließung werden die Yosemite High Sierra Camps im Sommer 2024 wieder eröffnet. Hoch in der Wildnis gelegen und von Natur umgeben, sind die fünf Camps nur zu Fuß oder mit dem Maultier erreichbar.

Napa Valley - Neugestaltung des The Meritage Resort and Spa

Nach seiner 25 Mio. USD umfassenden Renovierung glänzt The Meritage Resort and Spa nun mit 322 umgestalteten Gästezimmern, einer Lobby und einer Bar, einer modernisierten Bowling-Lounge, einem brandneuen Steakhaus und einem neuen Verkostungsraum. Der 3,6ha große Rückzugsort beherbergt ebenso einen Kunsthandwerksmarkt und ein hochmodernes Kochzentrum im Food & Wine Village, sowie sechs Speisemöglichkeiten, zwei Pools, Wellnesszentren sowie das über 2.000m2 große Spa Terra, eingebettet in einer Höhle unter dem eigenen Trinitas-Weinberg des Anwesens. Mit über 7.000m2 Veranstaltungsraum, von dem größten Indoor-Ballsaal der Region bis zu einem hügeligen Garten, sowie einem vollgepackten Programm mit Kursen, Konzerten und Veranstaltungen ist das Resort ein Spielplatz im Wine Country und ein Reiseziel per se.

Santa Monica - Sandbourne Hotel eröffnet nach Revitalisierung

Hotelgäste werden in diesem Frühjahr im neuen Sandbourne Santa Monica ein außergewöhnliches Erlebnis genießen. Das frühere Le Merigot Santa Monica verspricht nach seiner Revitalisierung ein schickes Design, kuratiert von der Architektin und Designerin Gulla Jónsdóttir. Die 175 exquisit gestaltete Gästezimmer und Suiten mit 37m2 großen Terrassen stellen eine Oase des Komforts und Luxus dar. Für kulinarische Genüsse sorgt das neue Restaurant unter der Leitung des angesehenen Küchenchefs Raphael Lunetta, bei dem jeder Bissen eine Symphonie kalifornischer Aromen ist. Besucher können sich auf eine Fülle weiterer Delikatessen und Überraschungen bei der Ankunft freuen, einschließlich Veranstaltungsräumen von fast 930m2.

Neue Attraktionen, Erlebnisse & Jubiläen

Healsburg - Plattenladen im Verkostungsraum eröffnet

Montagne Russe, eine kleines Weingut in Healdsburg, hat sein Weinverkostungserlebnis mit der großen Eröffnung von Vino and Vinyl’s, einem Schallplattenladen innerhalb ihres Verkostungsraums, erweitert. Gäste können nun die Weinauswahl von Montagne Russe genießen, während sie über 2.000 neue und gebrauchte Schallplatten durchstöbern und anhören können, die zum Tausch oder Kauf angeboten werden.

San Diego - World Design Capital eröffnet in San Diego

World Design Capital San Diego Tijuana 2024 (WDC 2024) ist ein Fest der Kunst, des Designs und der Innovation. Als erste grenzüberschreitendes WDC in der Geschichte ist San Diego die erste US-Stadt, die diese Auszeichnung erhält. Im Laufe des Jahres wird WDC eine Reihe von Ausstellungen und Veranstaltungen ausrichten, einschließlich des Debüts des World Design Festivals (1.-5. Mai) in Tijuana und der World Design Experience (18.-25. September) in San Diego. WDC wird auch über 300 öffentliche Veranstaltungen und Initiativen unterstützen, die sich den dringendsten Herausforderungen der Region durch Design stellen und eine einheitliche Kraft für die regionale Transformation schaffen. WDC hat auch eine temporäre öffentliche Kunstausstellung bei dem international anerkannten bildenden Künstler Daniel Ruanova und der Architektur- und Designagentur Heleo in Auftrag gegeben, die im Plaza de Panama im Balboa Park und im Palacio Municipal de Tijuana zum Leben erweckt wird.

San Diego – Quallen-Erlebniswelt debütiert im SeaWorld San Diego

SeaWorld San Diego lädt Gäste in diesem Frühling ein, die Welt der Quallen auf neue und interaktive Weise mit der Premiere von „Jewels of the Sea: The Jellyfish Experience“ zu erleben. Besucher können beeindruckende Lebensräume sehen, von einem der größten Quallen-Zylinder des Landes bis zu einer riesigen Wand zum Beobachten. Jede der drei Galerien wird eine Quallenart präsentieren, darunter Ohrenquallen, Kompassquallen, Mangrovenquallen und Rippenquallen.

San Diego - Natural History Museum feiert 150 Jahre

Zur Feier des 150. Geburtstags des San Diego Natural History Museums im Jahr 2024 bietet das Museum einmalig freien Eintritt während des Geburtsmonats des Besuchers an. Die Feierlichkeiten gehen weiter mit einem neuen Outdoor-Naturpfad, der im Frühjahr 2024 eröffnet wird und eine Vielzahl nützlicher Pflanzen zeigt, die in den Regionen San Diego und Baja heimisch sind.

Santa Cruz County - Erweiterung des Castle Rock State Park

Der Castle Rock State Park wird durch das Hinzufügen von Waldgebieten, einem neuen Eingang und eines Hauptzentrum auf über 2.420ha anwachsen. Die zusätzlichen Hektar bieten mehr Wanderwege, Picknickbereiche, Kletterfelsen und Campingplätze. Mit einer durchschnittlichen Besucherzahl von 180.000 pro Jahr beinhaltet die Erweiterung alte Redwood-Wälder und Teile oberhalb des San Lorenzo River, einem 48km langen Gewässer, dessen Quellflüsse im Castle Rock State Park entspringen und durch die Santa Cruz Mountains fließen, bevor sie in die Monterey Bay münden.

Tuolumne County - Neue Ausstellung im Tuolumne County Museum

Das Tuolumne County Museum in Sonora, das die größte Sammlung von Artefakten aus dem kalifornischen Goldrausch besitzt, präsentiert eine neue Ausstellung, „Telling Stories of Mexican California: Real Life & Myth Making“, die die wahren Geschichten der mexikanischen Periode Kaliforniens von 1822 bis 1846 hervorhebt. Die von der California Historical Society entwickelte und von Exhibit Envoy organisierte Ausstellung skizziert die Geschichte Kaliforniens bis zur Staatsgründung als Hintergrund für die faktischen und fiktiven Geschichten, die nach der Übernahme durch die USA entstanden. Sie betrachtet die Geschichten von mexikanisch-amerikanischen Individuen und Familien des 19. Jahrhunderts und untersucht einige der frühen Erzählungen, die einen Kalifornien-Mythos schufen, sowie bisher nicht erzählte Geschichten.

Universal City - Universal Studios Hollywood feiert das 60-jährige Jubiläum der Studio Tour

Universal Studios Hollywood lädt Gäste mit einem speziellen Erlebnisprogramm vom 26. April bis zum 11. August 2024 zur Feier des 60-jährigen Jubiläums der Studio Tour ein. Dazu gehören die Rückkehr der legendären rot-weiß gestreiften Glamour-Trams; eine Renovierung der Attraktion „Earthquake – The Big One“ (1989); ein originales Zeitmaschinen-Auto ausgestellt am Courthouse Square; die Rückkehr des Runaway Train (1976); eine riesige, dreidimensionale Tyrannosaurus-RexDinosaurierausstellung; themenbezogene Speisen und mehr. Dies sind nur einige der neuen Angebote, die im Frühjahr 2024 den Golden State bereichern.

Weitere Informationen über Visit California unter: www.visitcalifornia.com(red)