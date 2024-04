Summer Take Off 2024 am Flughafen Graz

Das diesjährige Summer Take Off am Flughafen Graz stand ganz im Zeichen von Unterhaltung und Information: so freute sich der Flughafen Graz gemeinsam mit mehr als 20 PartnerInnen (Airlines, Reiseveranstalter u. a.) und mehr als 300 TeilnehmerInnen den Sommer 2024 einzuläuten.

“Auch in diesem Jahr kamen unsere Gäste, in erster Linie ReisebüromitarbeiterInnen, nicht nur aus der Steiermark, sondern auch aus Kärnten und Slowenien. Das zeigt uns, dass diese Veranstaltung wirklich wertgeschäftzt wird“, freute sich Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafen Graz, über das große Interesse. "Für unsere PartnerInnen ist es eine großartige Gelegenheit unsere Zusammenarbeit auch einmal zu feiern und den Sommerflugplan mit allen seinen Besonderheiten zu präsentieren“.

Unterhaltsames & kulinarisches Rahmenprogramm

Für besonderes Entertainment sorgt der für seinen Kärntner Schmäh bekannte, in Graz geborene Armin Assinger, der schwungvoll und humoristisch durch den Abend führte. Millionenshow Atmosphäre kam bei einer besonderen Fragerunde rund um das Reisen auf. Für die Damen und Herren, die ihr Wissen unter Beweis stellen mussten, stand in Notfällen natürlich auch der „Publikumsjoker“ zur Verfügung.

Für die musikalische Untermalung sorgte die Forum Jazzband und Jürgen Kahl und sein Team von Lagardère nahm die Gäste auf eine lukullische Weltreise mit. (red)