TUI Magic Life Club-Tour an der Türkischen Riviera

Die 16-köpfige Gruppe reiste mit SunExpress für sechs Tage ab Wien an die Türkische Riviera, um die vier dort ansässigen TUI Magic Life Clubs kennenzulernen. Dazu zählten der erst im April neu eröffnete Adults-only-Club TUI Magic Life Beldibi sowie die drei familienfreundlichen Clubs Masmavi, Jacaranda und Belek, die alle entlang der Türkischen Riviera liegen.

Clubkonzept live erleben

Im Rahmen der TUI Magic Life Clubtester-Tour hatten die Agents die Möglichkeit, sich vom Konzept der Marke und den vielfältigen Möglichkeiten in den Clubs zu überzeugen. So stand neben umfangreichen Clubrundgängen in allen vier Clubs unter anderem auch ein TUI Magic Life-Workshop sowie ein Entertainment-Workshop auf dem Programm. Bei einem Blick hinter den Kulissen wurden Prozesse und Abläufe gemeinsam analysiert und erklärt.

Zudem stand den Agents ausreichend Zeit zur Verfügung, um das TUI Magic Life Konzept inklusive dem Sport- und Entertainmentangebot gemeinsam bei einer Yogaeinheit und individuell im eigenen Tempo zu testen, um wertvolle Informationen für zukünftige Verkaufsgespräche zu sammeln. Gemeinsam wurden auch die Restaurants in den vier Clubs getestet, wie etwa die beiden Spezialitätenrestaurants Levante und Flavour. Ein Treffen mit dem neu eingeführten TUI Magic Life Maskottchen „MyMo“ - einem freundlichen blauen Wasserbär, der beim Kinderentertainment für zusätzlichen Spaß und Wiedererkennungswert sorgt - stand ebenfalls auf dem Tourprogramm.

Erkundungen & Besichtigungen

Neben dem Kennenlernen der vier TUI Magic Life Clubs konnten die Agents bei zwei Ausflügen nahe gelegene Sehenswürdigkeiten besichtigen. So erkundeten sie bei einem gemeinsamen Ausflug die Altstadt von Antalya und machten sich bei einer 4x4 Offroad Safari auf Entdeckungstour ins Hinterland der Türkei. (red)