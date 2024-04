Dertour Austria Campus Live in Washington D.C.

Begleitet von Hannelore Wallinger, Key Account West Dertour Austria, und Marie-Christine von Strachwitz, Key Account Manager LHG Leisure Sales Austrian Airlines, ging es direkt von Wien nach Washington DC, wo fünf Tage voller Highlights warteten. „Wirklich sensationell, was wir alles erleben durften. Washington DC hat so viel zu bieten – ich nehme mir auf jeden Fall viele Tipps für den Counter mit!“, schwärmte Katharina Schultz-Gareis von Mondial Reisen.

Fünft Tage Washington D.C.

So wurden ihm Rahmen des Trips unter anderem per Fahrrad die wichtigsten und bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt besichtigt - hier durfte natürlich der Besuch in der Martin´s Tavern, in der schon Präsidenten von Truman bis Biden zu Gast waren, nicht fehlen. Per Wassertaxi wurde die Kirschblüte bestaunt, vom „Capital Wheel“ aus wurde ein Sonnenuntergang besichtigt und das Viertel am National Harbor wurde mit einer „Photography Experience Walking Tour“ erkundet. In der berühmten Capital One Arena fieberte die Gruppe mit den Washington Wizards, dem Basketball – Team Washingtons beim NBA Spiel gegen die Sacramento Kings mit und feierten gemeinsam mit über 20.000 weiteren Fans einen knappen Sieg der Heimmannschaft.

Agents on Tour

Mit vielen Eindrücken flogen Andrea Adam, Reisebüro Christian Bruckmüller/Wien; Christina Druckenthaner, TUI Das Reisebüro/Gmunden; Julian Fosen, ÖAMTC Reisen/Linz, Ulrike Gruber, Urlaubsreif/Enns, Sascha Hasiner, Columbus Reisen/Mistelbach; Monika Kahlbacher, Ruefa/Hartberg; Theresa Kreuzer, Reisewelt/Steyr sowie Gabriele Noé, Gruber Reisen/Graz, Katharina Schultz-Gareis, Mondial Reisen/Baden sowie Marie-Christine von Strachwitz, Austrian Airlines, und Hannelore Wallinger, DertourAustria, zurück nach Wien. (red)