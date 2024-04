Alpen Air bietet ab Sommer 2024 neu auch Streckenflüge

Mit der neuen Flugoption schließe Alpen Air die Lücke zwischen großen Airlines und privaten Angeboten und fliegt sowohl große als auch regionale Flughäfen an. Möglich macht das neue Angebot von Alpen Air eine strategische Partnerschaft mit Franconia Air Service aus Nürnberg. Dank der Nutzung eines gemeinsamen Luftverkehrsbetreiberzeugnisses garantieren die beiden Unternehmen ihren Passagieren auch weiterhin höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Ausführung ihrer Flüge.

Streckenflüge und Business-Charter

So bietet Alpen Air ab Sommer 2024 neben Rundflügen über die malerische Alpenlandschaft, nun auch Streckenflüge zu europäischen Zielen an: darunter Salzburg, Venedig, Bozen, Aosta, Sion, Innsbruck, Genf, Lyon, Florenz, Klagenfurt und Graz. Auch bei den neuen Streckenflügen stehe das Erlebnis im Vordergrund - die Passagiere könnten sich demnach nicht nur auf ein bequemes Transportmittel sondern auch auf ein "unvergleichliches Flugerlebnis und einen garantierten Fensterplatz" freuen. Neben den Streckenflügen bietet Alpen Air zukünftig auch individuell buchbare Business-Charter zu Zielen bis zu 1.000km Entfernung an.

Für Simon Ambrosius, Pilot und Mitgründer von Alpen Air, ist das ein weiterer Meilenstein in der noch jungen Firmengeschichte: “Mit dem neuen Angebot reagieren wir vor allem auf die starke Nachfrage nach Streckenflügen im Alpenraum und darüber hinaus. Ob für Geschäftsreisende oder private Fluggäste, Destinationen in den Alpen werden seit Jahren immer beliebter. Große Airlines werden dieser Nachfrage bisher nicht gerecht. Alpen Air macht sich nun auf, diese Lücke mit einem nachhaltigen Angebot zu schließen."

Über Alpen Air

Die Airline mit Sitz in Augsburg wurde 2021 von den Berufspiloten Simon Ambrosius und Moritz Reuter gegründet. Angeboten werden Premium Alpenflüge inklusive Flughafentransfer und garantierten Fensterplätzen ab München an. Laut eigenen Angaben operiere das Luftfahrtunternehmen CO²-neutral und setzt sich für nachhaltiges Fliegen und die Entwicklung klimaneutraler Kraftstoffe ein.

Weitere Infos zur Airline unter: www.alpenair.de (red)