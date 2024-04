AIDA informiert Gäste über Reise-Änderungen

„Wir möchten Ihnen die größtmögliche Planungssicherheit für Ihren AIDA Urlaub geben. Aufgrund der anhaltend angespannten Sicherheitslage in verschiedenen Regionen des Nahen Ostens haben wir bereits frühzeitig entschieden, die im Herbst 2024 geplanten Überführungsreisen in die Winterfahrtgebiete von AIDAprima und AIDAstella auf ein neues Routing anzupassen. Beide Schiffe werden nicht den Weg durch das Rote Meer nehmen, sondern die längere Route rund um Afrika. Dazu sind umfangreichere Fahrplanänderungen und mehrere Reiseabsagen notwendig“, wendet sich die Reederei via Website an ihre KundInnen.

Im Interesse der Sicherheit der Gäste und Crew seien die notwendigen Anpassungen der Fahrtrouten für die Reederei die einzige verantwortungsvolle Option. Die betroffenen Gäste und Reisebüros mit entsprechenden Buchungen würden persönlich informiert werden, heißt es weiter.

Abgesagte Reisen AIDAprima

„Von Hamburg nach Barcelona“ am 26.10.2024

„Von Hamburg nach Mallorca 1“ am 26.10.2024

„Von Lissabon nach Mallorca“ am 03.11.2024

„Weltenbummler von Hamburg nach Dubai“ am 26.10.2024

„Weltenbummler von Hamburg nach Abu Dhabi“ am 26.10.2024

„Von Barcelona nach Dubai“ am 08.11.2024

„Von Mallorca nach Dubai 2“ am 09.11.2024

„Von Mallorca nach Dubai 1“ am 09.11.2024

„Orient ab Dubai 2” am 29.11.2024

„Orient ab Dubai 1” am 30.11.2024

„Große Orient-Reise ab Dubai“ am 30.11.2024

„Orient ab Abu Dhabi“ am 01.12.2024

Abgesagte Reisen AIDAstella

„Von Mallorca nach Antalya" am 20.10.2024

„Von Antalya nach Dubai“ am 15.11.2024

Selbstverständlich erstatte AIDA Cruises bisher an AIDA geleisteten Zahlungen (ausgenommen der Reise-Rücktrittsversicherung) sowie bereits auf myAIDA gebuchte Leistungen entsprechend der ursprünglich gewählten Zahlungsart, versichert die Reederei. Darüber hinaus erhalten Kundinnen als Dankeschön für eine Neubuchung einen AIDA-Gutschein.

Neue Traumreisen rund um Afrika

Für alle Gäste mit besonders großem Fernweh nimmt die Reederei kurzfristig exklusive Traumreisen von Europa bis ins südliche Afrika und sogar noch weiter ins Programm auf. Die atemberaubende Schönheit der Wüste Namib, der Blick vom Lion’s Head auf Kapstadt, die Tierwelt der südafrikanischen Savanne – diese und viele weitere Erlebnisse warten auf die Passagiere. Wer noch nicht genug hat, reist einfach noch weiter zu den paradiesischen Inseln im Indischen Ozean und in die Glitzerwelt der Emirate. Weitere Details zu den neuen Reisen rund um Afrika, die ab dem 29.04.2024 buchbar sind, gibt die Reederei in Kürze bekannt. (red)