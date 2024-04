The Red Sea: flydubai bietet erste internationale Direktverbindung

Red Sea Global (RSG), der Entwickler der regenerativen Tourismusdestinationen The Red Sea und AMAALA kündigt die erste internationale Flugverbindung zum Red Sea International Airport (RSI) an. Seit September 2023 wird der RSI regelmäßig von Saudia-Inlandsflügen bedient. Durch die neue Flugverbindung mit flydubai wird es nun acht Flüge pro Woche zum RSI geben.

Michael White, Chief Commercial Officer des Red Sea International Airport, sagte dazu: „Nachdem im September letzten Jahres unsere ersten Inlandsflüge gelandet sind, stellt die Ankunft von internationalen Gästen eine aufregende nächste Phase in der Entwicklung des RSI dar. Wir sind bestrebt, sowohl den Fluggästen als auch den Fluggesellschaften außergewöhnliche Dienstleistungen zu bieten. Wir freuen uns darauf, unser Netzwerk weiter auszubauen, um The Red Sea für Reisende aus aller Welt erreichbar zu machen.“

Der Red Sea International Airport ist auf dem besten Weg, der erste klimaneutrale Flughafen im Nahen Osten zu werden. Innovative Nachhaltigkeitslösungen werden in allen Bereichen umgesetzt, um Kohlenstoffemissionen zu vermeiden und auszugleichen, den Energieverbrauch zu optimieren und die Effizienz im Ressourcen- und Abfallmanagement zu steigern.

Erste Resorteröffnungen

Der Flughafen wurde gebaut, um Gästen eine unkomplizierte Anreise an das Urlaubsziel The Red Sea zu gewährleisten. Zwei Luxusresorts empfangen bereits Gäste: Six Senses Southern Dunes, The Red Sea und das St. Regis Red Sea Resort, das kürzlich den legendären Fußballspieler Cristiano Ronaldo und seine Familie begrüßen durfte.

In diesem Jahr werden noch drei weitere Resorts eröffnet: Bereits in den kommenden Wochen empfängt Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve – eines von nur sieben weltweit – seine ersten Gäste. Danach folgen Shebara, dessen Villen aus Edelstahl wie eine Perlenkette angeordnet sind, sowie Desert Rock, ein spektakuläres Resort inmitten der Berge. (red)