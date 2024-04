Eröffnungstour im neuen TUI Magic Life Beldibi

Die dreitägige Eröffnungstour startete für die 16 Agents am 4. April ab Wien, Graz und München. Die Gruppe reiste mit SunExpress direkt nach Antalya und überzeugte sich in Begleitung von Baris Soysal, Sales Manager TUI Hotelmarken, vom großzügigen Angebot des Clubs. Es ist die dritte Adults-Only Anlage im TUI Magic Life Portfolio und neben dem TUI Magic Life Bodrum die zweite in der Türkei.

Den neuen Adults-Only-Club live erleben

Bei dieser Tour stand die Erkundung und das Testen des Adults-Only-Clubs mit seinem breiten All-Inclusive-Angebot im Vordergrund. Die erst dieses Jahr in das TUI Magic Life Portfolio aufgenommene Anlage überzeugt die Teilnehmenden so mit einer mediterranen Gartenlandschaft und der direkten Strandlage mit dem imposanten Taurusgebirge im Hintergrund. Der Club richtet sich mit seinem Angebot und Programm vor allem an Paare und Singles denen großzügig angelegte Zimmer geboten werden.

Neben einem ausführlichen Clubrundgang konnten sich die Agents bei dieser Tour in den insgesamt sechs Restaurants des Clubs - zu denen vier Spezialitätenrestaurants, fünf Bars und ein Coffee House zählen - durch Gerichte aus aller Welt und zahlreichen Cocktailvariationen probieren. Zudem wurden das Sport- und Entertainmentprogramm des Clubs ausführlich getestet sowie individuelle Freizeiterlebnisse auf eigene Faust unternommen. Am 6. April ging es für die Gruppe mit vielen neuen Eindrücken wieder zurück in die Heimat. (red)