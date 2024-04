Familienfreundliche Aktivitäten in Greater Fort Lauderdale

Greater Fort Lauderdale ist auch bekannt als das Venedig Amerikas. Zu diesem Beinamen kam die beliebte, nördlich von Miami gelegene Ferienregion dank der rund 480km an befahrbaren Wasserwegen im Binnenland, die vom Intracoastal Waterway mit seinen Yachten bis zu den Everglades reichen. Besucher erwarten hier Traumstrände an der 39km langen Atlantikküste, Unterkunftsmöglichkeiten für jeden Geschmack und Geldbeutel, Weltklasse-Restaurants, hippe Bars und eine blühende Kunst- und Kulturszene. Shoppingfans werden in trendigen Boutiquen am berühmten Las Olas Boulevard oder in einer der größten Outlet Malls der USA – Sawgrass Mills – fündig. Getreu dem Motto „Everyone Under the Sun“ heißen die BewohnerInnen alle Gäste willkommen, ungeachtet des Alters, der Hautfarbe oder dessen, wen man liebt.

Erlebnisse für die ganze Familie

Auch für einen Familienurlaub eignet sich Greater Fort Lauderdale ideal - nicht zuletzt aufgrund der breiten Palette an besonderen Aktivitäten: von interaktiven Ausstellungen in Museen über beeindruckende Naturerlebnisse in der Butterfly World oder in Flamingo Gardens, wo BesucherInnen Pflanzen, Tiere und Insekten beobachten, bis hin zu zahlreichen Aktivitäten am, im und auf dem Wasser.

Butterfly World mit der größten überdachten Schmetterlingsvoliere Nordamerikas:

Butterfly World ist der weltgrößte Schmetterlingspark. In sechs Freiflugvolieren bestaunen Familien mehr als 20.000 lebende Schmetterlinge aus allen Teilen der Welt sowie zahlreiche exotische Vögel. Besucher füttern bunte Keilschwanzloris mit der Hand und erkunden das Schmetterlingsmuseum sowie den Käferzoo. Wasserfälle, botanische Gärten, Passionsreben und Rosen vervollständigen diesen natürlichen Lebensraum.

Flamingo Gardens & Wray Botanical Collection:

Flamingo Gardens & Wray Botanical Collection bietet als botanischer Garten und Naturschutzgebiet auf 600.000m2 eine Vielzahl exotischer und einheimischer Pflanzen sowie einige der größten und ältesten Bäume Floridas. Familien sehen zudem über 90 Arten heimischer Tiere wie Alligatoren, Flamingos, Rotluchse Florida-Panther und einen Schwarzbären. Im historischen Wray Home Museum aus den 1930er Jahren fühlen sich Besucher in die Vergangenheit zurückversetzt.

Airboat-Fahrt in den Florida Everglades:

Mit den Florida Everglades im Westen der Region hat Greater Fort Lauderdale eines der vielfältigsten Ökosysteme der Welt. Während einer rasanten und informativen Airboat-Tour erleben kleine und große Besucher die Wildnis intensiv und staunen über Alligatoren und viele in Florida vorkommende Vogelarten.

Interaktive Ausstellungen in abwechslungsreichen Museen:

In Greater Fort Lauderdale wählen Familien aus den zahlreiche Museen das für sie Passende. Im Museum of Discovery & Science beispielsweise gibt es ein neues Eco-Discovery Center sowie ein IMAX 3D-Kino. Kunstinteressierte machen sich auf zum Riverwalk Arts & Entertainment District sowie zum Riverwalk Linear Park, der als Herzstück eines 100 Mio. USD schweren, landesweiten Kunst- und Kulturbauprogramms dient.

Wasserspaß in Greater Fort Lauderdale:

Mit acht verschiedenen Stränden an der 39km langen Atlantikküste, ist Greater Fort Lauderdale ein Paradies für Familienbadeurlaub. Dank der 480km an befahrbaren Wasserwegen im Binnenland, wird Greater Fort Lauderdale auch „Venedig Amerikas“ genannt. Kleine und große Besucher erkunden die Kanäle am besten mit den vielen Booten von Fort Lauderdale Water Taxi. Dank eines Guides an Bord wird die Fahrt zur Sightseeing-Tour und zum eindrucksvolles Erlebnis für die ganze Familie.

Weitere Infos zu Greater Fort Lauderdale unter: www.VisitLauderdale.com (red)