Anex bietet neuen Priority-Tarif für exklusiven Service

Die Reisemarke Anex Tour hat einen neuen Premium-Tarif in zwei Varianten aufgelegt: Anex Priority und Anex Priority Plus. Angeboten wird das Konzept für insgesamt 20 High-Class-Hotels in der Türkei in den Regionen Antalya, Dalaman und Bodrum. Dazu gehören Hotelbrands wie Be Premium Bodrum, Cullinan, Gloria, Maxx Royal, NG Phaselis Bay, Regnum, Voyage und Selectum. Der Tarif kann dabei jeweils für ausgewählte Zimmertypen wie beispielsweise Familiensuiten oder Swim-Up-Villen hinzugebucht werden.

Aktion zur Produkteinführung

Anlässlich der Produkteinführung im deutschsprachigen Raum bietet der Reiseveranstalter den Service für Buchungen bis zum 31. Mai zum Kennenlernen kostenfrei an. Das Angebot gilt für Urlaube mit Abreise in der Sommersaison 2024. Je nach Hotel und Zimmertyp erhalten Anex-KundInnen entweder den Anex Priority- oder Anex Priority Plus-Tarif. Die Zusatzleistung ist bei der Buchungsanfrage über das Reservierungssystem ersichtlich.

Details zu den Paketen

Der Anex Priority-Tarif beinhaltet einen individuellen Empfang am Flughafen mit Namensschild, gefolgt von einer Fast-Track-Einreise. Durch die Assistenz bei der Passkontrolle und beim Gepäck profitieren Anex-Gäste von einer raschen Einreise und haben nur minimale Wartezeiten. Im Anschluss erwartet die Gäste ein direkter Transfer zum Urlaubshotel.

Während der Reise erhalten die UrlauberInnen besondere Aufmerksamkeit durch einen Willkommensbrief, eine 24/7-Urlaubsbetreuung per Telefon, ein individuelles Info-Meeting mit der Reiseleitung. Reisende die sich darüber hinaus beispielsweise beim Shopping beraten lassen möchten, können einen persönlichen Einkaufsassistenten anfragen. Für den Rücktransfer, der ebenfalls direkt durchgeführt wird, sind beim Anex Prioritiy-Tarif ein Fast Track bei der Abreise und der Zugang zu den CIP Lounges an den Flughäfen von Antalya, Bodrum und Dalaman zubuchbar. Paketpreis: Der Anex Priority Tarif ist ab Juni ab 110 EUR in den CRS buchbar.

Im Priority Plus-Tarif sind weitere Zusatzleistungen enthalten. So erfolgt der Hoteltransfer nicht nur direkt, sondern in jedem Fall auch individuell. Weibliche Mitreisende ab 12 Jahren erhalten einen Blumengruß. Im Rahmen eines Meet & Assist-Services sind der Fast Track für ein rasches Passieren der Pass- und Gepäckkontrollen sowie der Zugang zur CIP-Lounge auch beim Rückflug enthalten. Paketpreis: Der Priority Plus Tarif kann ab Juni ab 195 EUR hinzugebucht werden.

Weitere Services

Für einen noch exklusiveren Service sind bei beiden Tarifen weitere Leistungen wie ein Empfang mit Champagner oder ein Transfer mit einem Luxuswagen zubuchbar, auch ein Helikopter kann angefragt werden.

Weitere Informationen unter: www.anextour.de/ihre-vorteile/anex-priority/ (red)