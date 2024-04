TUI: Touren & Erlebnisse in den Top-Städtezielen

Laut Aussendung verzeichnet TUI bei Citytrips im Sommer 2024 insgesamt ein Buchungsplus von 20% im Vergleich zum Vorjahr. Angeführt wird das TUI-Ranking dabei heuer von New York als beliebtestes Ziel für einen Städtetrip, gefolgt von Hamburg und London. Barcelona und Lissabon reihen sich auf den Plätzen vier und fünf ein. Ergänzt wird das Angebot für Städtereisende mit TUI Musement Touren und Aktivitäten in über 100 Ländern.

Buchungshinweis: Mit dem Aktionscode SUN150 können TUI Gäste bei Buchung vom 11. bis 15. April auf über 500 Hotels bis zu 150 EUR im Reisezeitraum 12. April bis 31. August 2024 sparen.

New York heuer Spitzenreiter

Diesen Sommer befindet sich New York auf Platz eins der beliebtesten Metropolen unter den TUI Gästen. TUI Musement-Tipps: Bei der National Geographic Daytour „Die unerzählte Geschichte des Central Parks“ gibt ein ausgebildeter Tourguide spannende Einblicke in die afroamerikanische Geschichte. Für Reisende die etwas ganz besonderes und die Stadt von oben erleben wollen bietet sich der „Liberty Harbour Helikopterflug“ an.

Hamburg sichert sich zweiten Platz

Die Stadt Hamburg die vor allem mit der einzigartigen Hafen-Atmosphäre und dem großen Eventangebot punktet, landet diesen Sommer auf dem zweiten Platz unter den Städtereisen. TUI Musement-Tipps: Bei der „Lichterfahrt durch den Hamburger Hafen“ können Reisende abends das geschäftige Treiben der Stadt erleben und den Geschichten des Kapitäns lauschen. Ein weiteres Highlight: eine Führung mit dem original St. Pauli Nachwächter, mit Einblicken in das berühmte Rotlichtviertel. Insgesamt stehen UrlauberInnen über 150 Erlebnisse für einen ereignisreichen Hamburg-Trip zur Auswahl.

London auf Platz drei

Die britische Hauptstadt landet bei den TUI Gästen in diesem Sommer auf dem dritten Platz. TUI Musement-Tipps: insgesamt stehen KundInnen in London über 460 Erlebnisse zur Verfügung. Darunter beispielsweise die zweistündige „Harry Potter Tour zu Fuß durch London“ oder wer es traditionsreicher will „Themse Nachmittagstee-Bootsfahrt“ mit Scones und Tee erleben.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/staedtereisen (red)