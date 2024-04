Flughafen Wien: Hainan Airlines kündigt Comeback an

Nach über vier Jahren kehrt Hainan Airlines schon bald nach Wien zurück: Nachdem die Direktverbindung im Februar 2020 pandemiebedingt eingestellt werden musste steht die Airline nun in den Startlöchern um Wien schon bald wider mit der Hightech-Metropole Shenzhen zu verbinden. Bedient wird die Route zweimal wöchentlich und ganzjährig. China ist ein wichtiger Markt für den Flughafen Wien und den gesamten Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich.

„Mit Hainan Airlines kommt eine der wichtigsten Airlines aus China zurück nach Wien. Nach vier Jahren Pause besteht damit wieder die Möglichkeit direkt in die Millionenmetropole Shenzhen abzuheben. Der Ferne Osten ist ein bedeutender Markt für den Flughafen Wien und die Rückkehr von Hainan Airlines ein erfreuliches Zeichen für das Wiedererstarken von Tourismus und Wirtschaft in Österreich und China. Wir freuen uns sehr, an die gute Zusammenarbeit mit Hainan Airlines anknüpfen zu können“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Zwei Direktflüge pro Woche

Hainan Airlines fliegt ab 29. Mai 2024 zweimal wöchentlich (Mi, Sa) zwischen Wien und Shenzhen. Der Abflug in Shenzhen findet um 02:05 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 07:55 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 11:05 Uhr mit Ankunft um 04:00 Uhr am Folgetag in Shenzhen.

Shenzhen: Hightech-Metropole Chinas

Shenzhen ist eine moderne Metropole im Süden Chinas und bekannt für ihre schnelle wirtschaftliche Entwicklung. Zahlreiche Top-Unternehmen haben sich mit einem Headquarter in Shenzhen angesiedelt wie etwa Siemens, Huawei, Microsoft, Philips, IBM, Samsung, Panasonic und mehr, das stärkt die Rolle der Stadt als führendes Technologiezentrum. Als eine der ersten Sonderwirtschaftszonen Chinas hat sich Shenzhen von einer kleinen Hafenstadt zu einer pulsierenden Megastadt mit etwa 17 Mio. Einwohnern, beeindruckenden Wolkenkratzern, innovativen Start-ups und einem dynamischen kulturellen Leben entwickelt.

Nähere Informationen zur Fluglinie unter: www.hainanairlines.com (red)