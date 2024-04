Flughafen Wien begrüßt KM Malta Airline

Heute, am 4. April 2024, wurde die Airline im Rahmen eines Fototermins ganz offiziell in Wien begrüßt.

Seit 31. März 2024 kommt mit KM Malta Airlines die neugegründete staatliche Fluglinie Maltas nach Wien. Die Airline löst damit Air Malta ab und setzt die tägliche Flugverbindung zwischen Wien und Malta fort. Bedient wird die Route mit einem modernen Airbus A320neo.

Merħba KM Malta Airlines

Heute wurde die neugegründete KM Malta Airlines auch ganz offiziell am Flughafen Wien von Natasha Meli Daudey, Botschafterin Maltas in Österreich, Corinna Ziegler, Marketing Manager Fremdenverkehrsamt Malta, Walter Fehsler, Sales Manager Austria von KM Malta Airlines und Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG in Empfang genommen.

"Mit der Neugründung der staatlichen Fluglinie KM Malta Airlines bleibt eine wichtige Verbindung zwischen Wien und Malta bestehen. Die Inselgruppe Malta ist eine beliebte Urlaubsdestination und ein wichtiger Markt für den Flughafen Wien. Mit KM Malta Airlines erhält unsere Flughafenbeteiligung Malta Airport einen starken neuen Home-Carrier“, freut sich Julian Jäger.

Täglich von Wien nach Malta

KM Malta Airlines fliegt ab sofort täglich zwischen Wien und Malta: Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag findet der Abflug in Malta um 06:05 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 08:25 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 09:25 Uhr mit Ankunft um 11:45 Uhr in Malta. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag findet der Abflug in Malta um 13:50 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 16:10 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 17:00 Uhr mit Ankunft um 19:20 Uhr in Malta.

Geflogen wird mit einem modernen Airbus A320neo, der insgesamt 168 bequeme Sitzplätze in angenehmer Atmosphäre in den Buchungsklassen Business und Economy bietet.

Neuer Flag-Carrier Maltas

KM Malta Airlines wurde von der maltesischen Regierung als Nachfolger von Air Malta gegründet und nahm den Betrieb am 31. März 2024 auf. Der neue Flag Carrier Maltas übernimmt von seinem Vorgänger zwei Airbus A320 und sechs Airbus A320neo und wird damit ebenfalls 17 Ziele in Europa bedienen. Vor kurzem hat KM Malta Airlines ein Codeshare Abkommen mit Lufthansa unterzeichnet, damit wächst das Streckennetz der Airline um 35 zusätzliche Ziele in Europa.

Nähere Infos zu KM Malta Airlines unter www.kmmaltairlines.com (red)