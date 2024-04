SunExpress bietet kostenfreien KI-gestützten Reiseplaner

Egal wohin, egal wie viele Tage, mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt das Tool im Handumdrehen detaillierte Reise- und Ausflugspläne, die der Nutzer dann nach Belieben weiter individualisieren kann. Angeboten werden die Reisepläne auf Deutsch, Englisch und Türkisch. Und das nicht nur für SunExpress-Ziele wie Antalya, Izmir oder Dalaman sondern für jede beliebige Destination weltweit.

So funktioniert der Sunny Trip Planner

Auf der Webseite von SunExpress wählen Reisende den entsprechenden Reiter aus und geben ihr Wunschdatum und Reiseziel ein. Die Anwendung erstellt anhand der Angaben einen detaillierten Plan für jeden Tag mit einer Vielzahl an Vorschlägen - vom Museumsbesuch über Stadtrundfahrten bis hin zu Restaurants. Für eine bessere Orientierung lässt sich mit einem Klick eine Karte öffnen, auf der die einzelnen Programmpunkte übersichtlich verzeichnet sind.

Das Ergebnis wird direkt und ohne die Eingabe persönlicher Daten angezeigt. Städtereisen lassen sich genauso gut ausarbeiten wie etwa ein Strandurlaub mit Ausflügen. Neben den klassischen SunExpress Zielen wie Antalya, Izmir oder Dalaman können User auch nach jeder anderen beliebigen Destination weltweit suchen. Außerdem erstellt die Anwendung auf Knopfdruck ein PDF des Reisevorschlags zum Herunterladen. Zusätzlicher Mehrwert: Über eine integrierte Buchungsfunktion lässt sich das Ticket fürs Museum, die Rundfahrt oder ein Event ganz einfach und direkt über renommierte Anbieter wie Viator oder GetYourGuide mitbuchen.

Individuelle Anpassungen & weitere Services

Reisende denen beim ersten Mal nicht das passende Programm zusammengestellt wurde, können sich mit nur einem Klick einen völlig neuen Plan erstellen lassen. Darüber hinaus können Nutzer aber auch einzelne Punkte individualisieren: Der eingebaute ChatBot, der auf ChatGPT basiert und durch die Interaktion mit den Anwendern laufend dazulernt und seine Ergebnisse verbessert, hilft bei der individuellen Anpassung und konkreten Wünschen wie z.B. der Berücksichtigung von besonderen Anlässen, dem Hinzufügen von Strandtagen oder Aktivitäten drinnen, wenn das Wetter spontan nicht mitspielt. Außerdem würden laufend neue Inhalte hinzu kommen, weswegen sich eine Aktualisierung, je näher die Reise rückt, lohnen kann.

SunExpress plane das Angebot des Sunny Trip Planners in den kommenden Monaten weiter auszubauen. Perspektivisch sollen so zum Beispiel die Flugangebote der Airline integriert werden, um Reisenden die Planung ihres nächsten Trips so einfach und bequem wie möglich zu machen.

KI-Technologie von RoamAround: Der Sunny Trip Planner basiert auf der Technologie von RoamAround. Der Anbieter ist spezialisiert auf KI-generierte Reiseplanung und die Integration renommierter Touranbieter für ein verbessertes Nutzererlebnis. (red)