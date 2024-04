Neue Regionalverkaufsleiterin bei G Adventures

Seit 1. März 2024 verstärkt Melanie Weber das Verkaufsteam von G Adventures als Global Purpose Specialist (GPS), wie die RegionalverkaufsleiterInnen beim Reiseveranstalter für Erlebnisreisen in kleinen Gruppen bezeichnet werden. In der neu geschaffenen Position ist sie Ansprechpartnerin für Reisebüros und -veranstalter in Österreich sowie im südwestlichen Baden-Württemberg und in Bayern.

„Ich freue mich sehr, dass Melanie Weber unser Vertriebsteam verstärkt und wir die ReiseberaterInnen in Österreich und im süddeutschen Raum jetzt noch enger betreuen können, da wir auch aufgrund neuer Vertriebspartnerschaften einen gestiegenen Bedarf an persönlicher Unterstützung in den Agenturen vor Ort sehen. Mit Melanie Weber haben die Reisebüros und -veranstalter eine passionierte und erfahrene Regionalverkaufsleiterin für alle Fragen rund um unsere Erlebnis- und Abenteuerreisen und Gemeindetourismus an ihrer Seite“, sagt Jeanette Buller, Sales Director für Europa bei G Adventures.

Melanie Webers Weg zu G Adventures

Weber arbeitete zuvor unter anderem im Hotelgewerbe in Tirol und in Kanada sowie beim Reiseveranstalter Ruby Range Adventure im nordwestkanadischen Territorium Yukon und in Alaska. Dort begleitete sie einerseits als Tourguide mehrwöchige Rundreisen sowie Kanu- und Schneemobiltouren und verwaltete andererseits Buchungen, Finanzen und Betriebsabläufe. Insgesamt hat die gelernte Personal Trainerin zehn Jahre im Ausland gelebt und beruflich auf ihren Reisen über vierzig Länder besucht.

"Meine Faszination für die Schönheit der Erde und die Vielfalt der Kulturen ist stetig gewachsen. Ich freue mich sehr, diese Begeisterung und meine Werte jetzt bei G Adventures mit anderen Menschen zu teilen. Ich bin überzeugt, dass wir mit einem starken Gemeindetourismus zu einer besseren Welt beitragen können“, freut sich Weber.

Weitere Informationen zu G Adventures unter: www.gadventures.com (red)