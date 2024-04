Flughafen Salzburg: Neue Wizz Air-Städteziele

„Nach dem erfolgreichen Start der London Luton Flüge freuen wir uns jetzt über die neuen Städteverbindungen nach Skopje und Bukarest. Weitere Entwicklungen mit Wizz stehen am Plan - wohin es gehen wird, werden wir noch sehen, ein Sonnenziel in Italien wäre schön,“ so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer. Wizz Air bediene die Stecken ab/ nach Salzburg, mit modernen Airbus Flugzeugen - meist von der Neo Klasse - diese seien "junge, umweltfreundliche Flieger, die man fast nicht mehr hört", so Ganghofer.

Flüge nach Bukarest, Skopje und London

Die neuen Flugverbindungen erschließen nicht nur den Menschen in Salzburg den osteuropäischen Raum, sondern sollen auch UrlauberInnen aus Rumänien und Nordmazedonien in die Salzburger Region bringen. Die beiden Hauptstädte am Balkan gelten zudem als wichtige Wirtschaftsmetropolen und seien somit auch für den Geschäftsreise-Tourismus attraktiv. Wenn sich das Salzburg-Geschäft mit den drei Destinationen gut entwickelt, könnten laut Wizz jährlich weitere Destinationen und Flugangebote dazukommen.

"Die Ausweitung unseres Streckennetzes ab Salzburg unterstreicht unser Commitment für den österreichischen Luftfahrtsektor. Wizz Air bekräftigt sein Engagement für die österreichischen Passagiere mit der Einführung von drei Strecken ab dem Flughafen Salzburg. Reisende in Salzburg und Umgebung sowie Reisende aus dem Ausland, die diese großartige Region besuchen möchten, haben nun direkte und bequeme Flüge nach Bukarest, Skopje und London. Aufbauend auf unserer Erfolgsbilanz von über 8 Millionen Passagieren von und nach Wien freuen wir uns, mehr Kapazität nach Salzburg zu bringen und neue Reiseerlebnisse zu schaffen und den Tourismus weiter anzukurbeln. Wir sind stolz darauf, unsere Passagiere an Bord unserer neuen, branchenführenden und nachhaltigen Flugzeuge willkommen zu heißen und ihnen das beste Kundenerlebnis zu bieten“, so Zsuzsa Poos, Chief Customer & Marketing Office Wizz Air.