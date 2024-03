Belfast: Whisky-Distillery öffnet für Besucher

Während eines Großteils seiner Geschichte wollten die Menschen aus dem Crumlin Road Gaol (dem Gefängnis der Stadt) herauskommen; nun werden sie freudig kommen, um in das neue Gebäude zu gelangen, in dem McConnell's Whisky hergestellt wird. Mit der Eröffnung der Brennerei wird gleichzeitig auch ein weiterer Teil der Whisky-Geschichte der Stadt wiederbelebt.

Lange Historie

Die Marke McConnell's geht dabei sogar auf das Jahr 1776 zurück, noch bevor Old Bushmills ab 1784 seinen Betrieb aufnahm. Allerdings stellte McConnell’s seine Tätigkeit 1938 ein. Die Eigentümer, die Belfast Distilling Company, haben 22 Mio. GBPin die Renovierung des ehemaligen A-Flügels des alten Gefängnisses investiert, um eine funktionierende Brennerei und ein BesucherInnenerlebnis zu schaffen, von dem sie hoffen, dass es 100.000 Besucher pro Jahr anziehen wird.

Da das Gebäude des Crumlin Road Gaol unter Denkmalschutz steht, gab es beim Umbau einige logistische Herausforderungen zu meistern: So mussten zum Beispiel neun Zellen bis zum Dach entfernt werden, um den 30 Tonnen schweren Malzsilo durch das Dach einzubringen. Die Destillierapparate für die Herstellung der Spirituosen wurden ebenfalls durch die Luft eingesetzt. Im Inneren blieben die Gitter an den Fenstern der Zellen erhalten. Zudem wurde auch eine der ursprünglichen Treppen, die zwei Stockwerke hinaufführt, und die Metallgeländer sowie viele der ursprünglichen Zellentüren beibehalten.

Whisky im Mittelpunkt

Die Produktion läuft rund um die Uhr und umfasst 27 Chargen pro Woche, sodass die Besucher den gesamten Prozess sehen und riechen können. Sogar die aktuellen Gärbehälter sind einsehbar. Das Wichtigste ist natürlich der produzierte Whisky. Die McConnell's-Brennerei wird zweifellos groß angelegt sein, legt dabei aber großen Wert auf die Kombination aus Qualität und Quantität. Ziel ist es, eine halbe Million LPA [Liter reinen Alkohols] an neu hergestelltem Whisky zu produzieren, erklärt Graeme Millar, Master Distiller und Head of Supply and Distillery Operations. Das entspricht in etwa einer Gesamtmenge von rund vier Millionen Flaschen pro Jahr.

Die Belfast Distilling Company hat ihre Marke bisher bewusst mit nur zwei Produkten aufgebaut, ihrem 5 Jahre alten Blend und einem Sherry-Finish. Fans von McConnell's werden jedoch schon bald einen 20 Jahre alten Single Malt zu einem Preis von ca. 300 EUR kaufen können, der die Geschichte der Marke und den früheren Standort in Belfast unter dem Namen „Old Cromac Collection" würdigt. (red)