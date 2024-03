Produktausbau bei urlaubstransfers

Die Anbindung zu mehr als 60.000 Hotels und Ferienwohnungen sei veranstalterunabhängig buchbar und die ideale Ergänzung für Individualreisen. Diese Individualität greife auch für Wünsche der Vertriebspartner zur Anbindung neuer Destinationen und so wachse die Anzahl der Zielgebiete stetig an, schreibt vtours in einer Presseaussendung. So sind seit einigen Monaten Montenegro, Vietnam, Sansibar, die Seychellen sowie Transfers im Oman buchbar. In Mexiko wird bisher die Region Cancún angeboten.

Stilvolle Abholung

Business Transfers gibt es seit Anfang des Jahres für ausgewählte Ziele in den USA. In New York und Florida mit Miami, Fort Lauderdale, Orlando sei hier im Gegensatz zu den bisher exklusiv verkauften Economy Transfers ein „Meet & Greet"–Service vor Ort inklusive. Außerdem würden KundInnen von großzügigeren Zeitpuffern bei der Abholung und hochwertigeren Fahrzeugen profitieren. Der Aufpreis liege je nach Strecke und Personenzahl zwischen 20 und 50 EUR pro Fahrzeug. Eine Erweiterung um Las Vegas sei in Kürze geplant.

Als Transferart könne zwischen PKW, Minibus, Shuttle oder z.B. in Dubai einer Limousine gewählt werden. Gruppenbuchungen würden bis zu maximal 55 Personen angenommen werden. Abhängig von der Destination werde die Abholung im Zielgebiet vom Dienstleister vor Ort bis 24 Stunden vor Ankunft organisiert. Eine Änderung der Reisedaten (wie z.B. der Flugdetails) sei bis 48 Stunden vor Inanspruchnahme der ersten Leistung kostenfrei möglich. Zusätzlich würden in ausgewählten Zielgebieten kombinierte Transfers aus Shuttle- oder Privattransfers sowie Fährüberfahrten zur Verfügung stehen, beispielsweise auf den Inseln Ischia, Brac, Gozo oder La Gomera, heißt es weiter

Buchung von urlaubstransfers

Auf dem gleichnamigen Portal urlaubstransfers.de können Agenturen (mit Agentur-Login) sowie EndkundInnen buchen. Für alle vtours-Vertriebspartner werden urlaubstransfers auch im BistroPortal über den Reiter „Transfer“ ausgespielt oder sind auf dem Expedientenportal vfit.de buchbar. Darüber hinaus sind die Transfer-Leistungen über die Beratungssoftware paxlounge von paxconnect verfügbar und werden mit Hilfe einer Automatik als Zusatzleistung passend zu den Angebotsparametern zugesteuert. (red)