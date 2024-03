Emirates fliegt ab Amsterdam mit nachhaltigem Treibstoff

Nach der vollständigen Belieferung des Betankungssystems von Amsterdam Schiphol werden gesamt mehr als 700.000 Gallonen reiner SAF in die Beimischung geflossen sein. SAF kann problemlos in bestehende Triebwerke und die Betankungsinfrastruktur von Flughäfen eingefüllt werden und reduziert die Kohlenstoffemissionen über den gesamten Lebenszyklus um bis zu 80%* im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin. Emirates arbeitet auch mit Neste zusammen, um in den nächsten Monaten SAF in die Betankungssysteme des Flughafens Singapur Changi zu liefern.

Emirates und SAF

Der erste Flug von Emirates mit SAF-Beimischung fand 2017 von Chicago aus statt. Die Fluggesellschaft fliegt derzeit von Paris, Lyon und Oslo aus mit SAF. Im Oktober letzten Jahres hat Emirates mit Unterstützung von Partnern SAF auch in das Betankungssystem des Flughafens Dubai integriert und für eine Reihe von Flügen, darunter einen Flug nach Sydney, bereitgestellt.

Anfang dieses Jahres trat Emirates als erste internationale Fluggesellschaft dem Solent Cluster in Großbritannien bei. Der Solent Cluster konzentriert sich auf kohlenstoffarme Investitionen und hat das Potenzial, bis 2032 bis zu 200.000 Tonnen (200 kt) pro Jahr in einer eigenen Anlage für SAF zu produzieren.

Emirates beteiligt sich auch aktiv an einer Reihe von Arbeitsgruppen der Industrie und der Regierung der VAE und ist in ständigem Austausch mit einer Reihe von Interessensgruppen, um die Produktion und Lieferung von SAF zu fördern. So hat die Fluggesellschaft zusammen mit der VAE GCAA aktiv an der Entwicklung der Power-to-Liquid (PtL)-Kraftstoff-Roadmap der VAE mitgewirkt, die vom VAE-Ministerium für Energie und Infrastruktur und dem Weltwirtschaftsforum vorangetrieben wurde.

Darüber hinaus hat Emirates auch einen Beitrag zur Nationalen Nachhaltigen Flugkraftstoff-Roadmap der VAE geleistet, die darauf abzielt, die VAE zu einer regionalen Drehscheibe für alternative Flugkraftstoffe zu machen. Bis 2030 sollen im Zuge dieser Initiative 700 Mio. Liter SAF produziert werden. Darüber hinaus ist Emirates Gründungsmitglied des VAE-Forschungskonsortiums Air-CRAFT, das sich mit der Entwicklung, Produktion und Skalierung von Technologien für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) für die Industrie befasst. (red)