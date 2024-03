Sommerliche Bahnverbindung zwischen Triest und Rijeka

Die Bahn wird ab dem 24. April Villa Opicina (Italien) über Divaca-Pivka (Slowenien) mit Rijeka (Kroatien) in circa zwei Stunden verbinden. Die Verbindung entstammt einer Initiative von Interreg Central Europe Sustance, einem Programm, das die Anbindung ländlicher, peripherer und grenzüberschreitender Gebiete in Mitteleuropa verbessern soll, berichtete die Triester Tageszeitung „Il Piccolo". Die Züge werden zum Teil auf der historischen Südbahn, der 1857 fertig gestellten Bahnlinie Wien-Triest, und zum Teil auf der ebenfalls zur Zeit der Habsburger erbauten und 1873 in Betrieb genommenen Linie Pivka-Fiume fahren.

Tägliche Verbindung

Der Personenzug, der sowohl Pendler als auch Touristen ansprechen soll, wird vom 24. April bis zum 30. September täglich um 7:50 Uhr in Villa Opicina abfahren und um 9:54 Uhr in Rijeka ankommen. Die Rückfahrt erfolgt um 18:25 Uhr ab Rijeka und die Ankunft in Villa Opicina um 20:40 Uhr. Die Fahrkarten können an den Bahnhöfen oder, wenn kein Fahrkartenschalter vorhanden ist, direkt im Zug in bar gekauft werden. Auch Fahrräder können an Bord genommen werden. (APA/red)