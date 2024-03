Idealtours: Größtes Charterprogramm der Geschichte

Idealtours bietet von Mai bis Oktober mit einem eigenen stationierten Charterflieger von „SKY Alps“ in Innsbruck zahlreiche Destinationen in Griechenland an, so finden sich Kalamata, Epiros, Lefkas, Chalkidiki, Thassos und - neu in diesem Sommer - Lesbos im Angebot. Die Erfahrung der letzten Jahre habe gezeigt, dass es zusätzlich Bedarf an Midweek-Flügen gibt: So hat man in diesem Jahr erstmals nach der Pandemie bei einigen Flugzielen wieder mehrere wöchentliche Flüge im Programm, so Idealtours in einer Presseaussendung.

Persönlicher Service

Eine Besonderheit von Idealtours sei, dass alle Unterkünfte von den Produktmanagern persönlich vor Ort ausgewählt werden, bevor sie in das Programm und den Katalog aufgenommen werden. Somit biete man den Reisebüros und KundInnen ein wesentliches Qualitätsmerkmal, welches für alle Ziele gilt, die sich im Katalog „Inselträume“ finden. Idealtours biete mit gedruckten Katalogen, fairen Provisionen und einer persönlichen Agenturbetreuung eine gute Partnerschaft zum stationären Vertrieb, Hintergrund hierbei sei die eigene Erfahrung des Bedarfs, da man auch selbst an mehreren Standorten Reisebüros betreibt.

Buchbar in XENA

Ein wichtiger Punkt sei auch die Buchbarkeit des Reiseangebots. Durch den ständigen Austausch mit dem Technikteam der Schmetterling Technology freue es den Reiseveranstalter aus Westösterreich ganz besonders, das gesamte Flugprogramm im Beratungs- und Buchungstool XENA von Schmetterling anbieten zu können. Das Beratungs- und Vergleichssystem werde von 4.000 Reisebüro-Partnern in Europa sowie 7.000 Technikkunden in Deutschland genutzt. Auch in Österreich sei die Anzahl an Reisebüros, welche die Reisebüro-Software von Schmetterling nutzen, stark gestiegen, heißt es weiter.

Einfache Abwicklung

Aus dem Beratungstoll XENA werden die gewünschten Angebote in das CRS „NEO“ von Schmetterling übertragen, weiters gibt es auch die Möglichkeit die Angebote in den Merkzettel zu übertragen und in Folge an den Kunden als pdf-Datei per E-Mail zu senden, oder in die Travelbox zu übertragen. Die „Travelbox“ - ein leistungsstarkes Tool in XENA -gibt den Reisebüros die Möglichkeit, eine eigene Angebots-Webseite für die KundInnen zu erstellen. So erhalten die KundInnen mit nur einem Klick eine E-Mail mit einem Link zu einer personalisierten Webseite, welche die individuellen Angebote mit ausführlichen Beschreibungen, Bildern, Lage, uvm. beinhaltet. (red)