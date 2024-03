Mehr Komfort für ausländische Reisende in China

Sun Yeli, Minister für Kultur und Tourismus, betonte gegenüber in- und ausländischen JournalistInnen nach dem Abschluss der jährlichen nationalen Gesetzgebungssitzung Chinas in Peking die Zahlungsschwierigkeiten, mit denen ausländische TouristInnen konfrontiert sind. Viele BesucherInnen aus dem Ausland empfänden es als unbequem, in einem Land zu reisen, in dem Zahlungen über Smartphones den kommerziellen Bereich von Hotels bis hin zu Lebensmittelgeschäften dominieren. Sein Ziel sei es daher ausländischen Reisenden ihre Zeit in China bequemer und reibungsloser zu gestalten.

Maßnahmen für Kartenzahlungen

„Dies ist in der Tat ein unerwartetes neues Problem, da sich das mobile Bezahlen in China sehr schnell entwickelt“, sagte Sun. Weiter betonte er, dass die Zentralregierung diesem Problem große Aufmerksamkeit schenke und einen Koordinationsmechanismus zur Lösung eingerichtet habe. Detaillierte Maßnahmen sollen nun umgesetzt werden, wie beispielsweise die Neuinstallation und Aktualisierung von Point-of-Sale-Geräten, um sicherzustellen, dass ausländische Touristen ihre Bankkarten in Hotels, Flughäfen, Touristenattraktionen und Einkaufszentren nutzen können. Auch ausländische Besucher sollen in Zukunft wählen können, QR-Codes zu scannen oder Bargeld zu verwenden, um Zahlungen zu leisten. Daher seien alle Dienstleistungsbereiche weiter verpflichtet, Bargeld in chinesischer Währung anzunehmen, heißt es in der Presseaussendung.

