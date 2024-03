Israel: Osterzeit im Heiligen Land

Mit dem gestrigen Palmsonntag hat in Israel die wichtigste heilige Woche des Jahres begonnen: Die am 24. März eingeläutete Osterzeit gipfelt eine Woche später im 31. März, dem Ostersonntag, einem der wichtigsten religiösen Ereignisse im christlichen Kalender - weshalb sich Jahr für Jahr viele BesucherInnen einfinden, um die biblischen Schauplätze während dieser Zeit zu erleben.

Oster-Messen: Live & digital

In der Karwoche und an Ostern finden zahlreiche Messen und Gottesdienste - sowohl für die katholische als auch für die evangelische Kirche - statt. Zu den Highlights gehören die Heilige Stunde in Gethsemane am Gründonnerstag sowie die Osternacht am Heiligen Grab am Karsamstag.

Für Interessierte, die selbst nicht vor Ort sein können, gibt es Livestreams für diese beiden besonderen Events:

Holy Hour at Gethsemane - Jerusalem: 28. März um 20:00 Uhr - Details HIER

- Jerusalem: 28. März um 20:00 Uhr - Details HIER Veglia Pasquale del Sabato Santo - Gerusalemme: 30. März um 17:30 Uhr - Details HIER

Weitere Informationen rund um die Veranstaltungen in Israel über die Osterzeit unter: www.cicts.org/en/news/masses-services-holy-week-easter-2024 Hier gibt es unter anderem auch Informationen über den Sonnenaufgangsgottesdienst am Gartengrab, welcher für evangelische Christen der Höhepunkt des Ostersonntags ist. (red)