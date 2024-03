Flughafen Linz präsentiert Sommerflugplan

Ab Linz warten im heurigen Sommer neben neuen Urlaubszielen auch wieder viele Klassiker im Charter- und Städteflugprogramm.

Hier einige neue und altbewährt Highlights des Urlaubsflugplans:

Ägypten - Hurghada: Wie bereits in der Wintersaison, wird die als Taucherparadies bekannte und beliebte Feriendestination auch im Sommer wieder - 3x pro Woche - angeflogen.

Griechenland - Kefalonia, Kos, Kreta/Heraklion, Rhodos, NEU: Skiathos und Lefkas: Allem voran, wartet neben den beliebten griechischen Urlaubsinseln Rhodos (3x wöchentlich) und Kos, der allseits bekannte Klassiker Kreta/Heraklion, mit insgesamt 5 wöchentlichen Abflügen auf seine Gäste. Darüber hinaus geht es seit dem letzten Sommer direkt ab Linz nach Kefalonia. So auch in der heurigen Saison. Außerdem geht es mit Springer Reisen im Sommer erstmals ab Linz wöchentlich nach Skiathos. Geflogen wird freitags von 24. 05. - 27.09.24 mit Avantiair. Von dort aus sind auch die beiden Schwesterninseln Alonissos und die Halbinsel Pilion per Fähre zu erreichen. Die griechische Insel Lefkas und das Festland Epirus sind ab Linz von 11.05. – 12.10.24 (Sa) bequem über den Flughafen Aktion erreichbar.

Kroatien - Brac: Auf die kroatische Insel Brac geht es mit Gruber Reisen von Mitte Mai bis Anfang Oktober jeweils samstags.

Spanien - Mallorca: Spanien steht wieder mit der bewährten Mallorca-Verbindung von Anfang Mai bis Ende September 2x wöchentlich (Mi, So) auf dem Programm.

Türkei - Antalya: Antalya wird ab Anfang Mai 4x wöchentlich mit den beiden türkischen Airlines Mavi Gök (Sa) und (Mo; Mi, So) Corendon angeboten.

Bulgarien - Burgas: Burgas wird diesen Sommer wöchentlich (Di) von 02.07. – 10.09.24 mit European Air Charter angeflogen.

Weitere Details zum Sommerflugplan unter: www.linz-airport.com/flugplan (red)