Celebrity Infinity erstrahlt in neuem Glanz

Celebrity Cruises hat die Infinity kürzlich einer umfassenden Modernisierung unterzogen. Insbesondere der exklusive Resort-im-Resort-Bereich "The Retreat" für Suiten-Gäste hält dabei einige Neuerungen bereit:

So präsentiert sich unter anderem die exklusive Retreat Lounge (ehemals Michael’s Club) in einem komplett neuen Look. Dank neuer Farben und Möbel bietet sie eine warme und anspruchsvolle Atmosphäre. Retreat-Gäste können hier kostenfreie Getränke, Gourmet-Häppchen, Live-Unterhaltung und einen Concierge-Service für alle Arrangements - an Bord oder während der Landausflüge - genießen.

Außerdem wurde das elegante Luminae Restaurant erweitert und bietet Suiten-Gästen somit nun noch mehr Platz.

Im hinteren Teil des Schiffes wurden brandneue, sehr geräumige Sunset-Suiten geschaffen – alle mit extra großen Balkonen für endlosen Meerblick. Das Design zeichnet sich durch klare Linien, neutrale Töne sowie ein warmes und einladendes Ambiente aus. Die Gäste genießen während ihres gesamten Aufenthalts alle exklusiven Retreat-Annehmlichkeiten, darunter persönlichen Butler-Service, Speisen im Luminae und Zugang zur Retreat Lounge.

Weitere Neuerungen

Auch außerhalb des Retreats gibt es Verschönerungen: So wurden die Kabinen renoviert, die Jacuzzis auf dem Pool Deck erneuert und neue Teppiche in vielen öffentlichen Bereichen verlegt. Zudem findet man neue Möbel und Sitzbezüge in den Restaurants Sushi on Five und Blu, im Theater, im AquaSpa sowie im Solarium.

„Wir sind bestrebt, die Erwartungen unserer Gäste zu übertreffen - vom gehobenen Service an Bord und durchdachten Annehmlichkeiten bis hin zu Innenräumen, die so gestaltet sind, dass sich die Gäste wie zu Hause fühlen“, sagt Keith Lane, Senior Vice President Hotel Operations bei Celebrity Cruises und fügt hinzu: „Die Verbesserungen der Celebrity Infinity, insbesondere die Umgestaltung der Retreat Lounge, verdeutlichen unser Engagement, unseren Gästen ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten.“

Ganzjährig in Europa unterwegs

Wer die modernisierte Celebrity Infinity erleben möchte, kann aus einer Vielzahl von Reiserouten wählen und dabei auch neue Ziele entdecken. Mit dem passenden BEST FLY-Paket können die Gäste ganz entspannt anreisen.

Die Celebrity Infinity verbleibt in diesem und nächstem Jahr 365 Tage in Europa, auch den Winter über: So wird das Schiff zunächst den kompletten Sommer über ab/bis Piräus (Athen) eingesetzt. Die achttägigen Kreuzfahrten führen zu beliebten griechischen Inseln (Santorin, Mykonos, Rhodos und Hydra) und Städten am Festland (Thessaloniki, Volos) sowie nach Kuşadası (Ephesos) in die Türkei. Die zehntägigen Touren beinhalten zudem Kavala im Norden Griechenlands. Zwei volle Tage in Istanbul liegt die Celebrity Infinity im Rahmen ihrer elftägigen Kreuzfahrten durchs östliche Mittelmeer.

Ab November bietet die Celebrity Infinity dann 13-tägige Kreuzfahrten ab Barcelona an. Angesteuert werden dabei mehrere Ziele auf den Kanarischen Inseln, in Marokko und am spanischen Festland.

Weitere Informationen zur Celebrity Infinity unter: www.celebritycruises.de/infinity.php (red)