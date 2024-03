Oceania Cruises: Zwei neue Küchenchefs

Damit treten die beiden französischen Meisterköche ab sofort gemeinsam die Nachfolge von Jacques Pépin an, dem legendären Küchenchef und Gründervater der kulinarischen Philosophie von Oceania Cruises. Pépin wird in seiner neuen Rolle als kulinarischer Berater ein wichtiger Teil von Oceania Cruises bleiben.

Jacques Pépin sagt dazu: „Ich bin sehr stolz darauf, den Staffelstab an diese beiden phänomenal talentierten Köche weiterzugeben, die in den letzten zwanzig Jahren an meiner Seite gearbeitet haben. Es ist eine wahre Freude zu sehen, wie die Küche der Reederei Jahr für Jahr weiterentwickelt wird, und ich freue mich darauf, die Küchenchefs Alexis und Eric weiter zu unterstützen.“

Die neue Kulinarik-Spitze

Beide Küchenchefs sind langjährige Mitglieder des Unternehmens: So war Eric einer der ersten Mitarbeiter des Kulinarik Teams von Oceania Cruises. Alexis kam kurz danach im Jahr 2004 dazu. Eine weitere Gemeinsamkeit: beide Meisterköche wurden bereits in die prestigeträchtige Riege der Maîtres Cuisiniers de France aufgenommen.

„Die Chefköche Alexis und Eric sind die nächste Generation der kulinarischen Innovation und werden die Entwicklung unserer Feinsten Küche auf See fortsetzen und das unglaubliche Erbe von Jacques weiterführen", kommentiert Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises. (red)