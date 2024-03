TUI & Wizz Air: Kooperation wird im Sommer verlängert

Die Flüge ergänzen das bereits bestehende Portfolio ab Wien und Budapest und bieten Reisenden noch mehr Auswahl. Neben drei wöchentlichen Verbindungen mit Austrian Airlines im Sommer ab Wien nach Chania auf Kreta werden ab 30. Juni zwei weitere Flüge mit Wizz Air angeboten. Je eine zusätzliche Verbindung bringt TUI-Gäste samstags nach Larnaca auf Zypern und sonntags nach Burgas in Bulgarien.

Hotels für alle Zielgruppen

Für TUI-Gäste, die ab Budapest fliegen, geht es im Sommer zum bestehenden Flug-Portfolio neben der Türkei und Ägypten zusätzlich auch zwei Mal wöchentlich mit Wizz Air nach Larnaca und Heraklion. Für TUI-Reisende ist auf den Wizz Air Flügen die kostenfreie Mitnahme von einem Handgepäckstück bis 10 kg sowie einem Aufgabegepäck bis 20 kg erlaubt; der Check-In am Airport ist ebenfalls kostenlos.

TUI bietet neben dem erweiterten Flugprogramm auch Hotels für alle Zielgruppen, inklusive der TUI-Hotelmarken in den beliebtesten Urlaubsländern weltweit. Neu im Programm diesen Sommer ist etwa der TUI Kids Club Sol Nessebar an der Schwarzmeerküste Bulgariens. Für preisbewusste TUI Gäste ab 16 Jahren eröffnet das TUI Suneo Perla am Sonnenstrand neu. (red)