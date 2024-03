Taufe der MSC World America 2025 in Miami

Rubén A. Rodríguez, President von MSC Cruises USA, sagt dazu: „Als Kreuzfahrthauptstadt der Welt ist Miami der perfekte Ort, um die MSC World America willkommen zu heißen. Wir können es kaum erwarten, das Schiff von unserem hochmodernen Kreuzfahrtterminal, das in Partnerschaft mit Miami-Dade County und PortMiami gebaut wird, aus in See stechen zu sehen."

Die Indienststellung der MSC World America am neuen PortMiami-Terminal von MSC Cruises und die geplante 100 Mio. USD teure US-Zentrale von MSC Cruises in Downtown Miami unterstreichen das fortlaufende Engagement des Unternehmens für Südflorida. So werde das Terminal in PortMiami "das Kreuzfahrterlebnis für bis zu 36.000 Gäste pro Tag revolutionieren und das weitere Wachstum von MSC Cruises am PortMiami unterstützen", so MSC in der Aussendung.

Feierliche Taufe in Miami

Die MSC World America wird das erste Schiff von MSC Cruises auf dem amerikanischen Markt sein, das mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben wird, sowie das zweite Schiff der MSC World Class. Speziell für den nordamerikanischen Markt konzipiert bietet das Schiff auf 22 Decks insgesamt 2.614 Kabinen, 13 Restaurants, 20 Bars und Lounges sowie ein breitgefächertes Angebot an Erlebnissen.

Wie die Reederei nun mitteilte, werden die Tauf-Feierlichkeiten der MSC World America bereits in etwas über einem Jahr - genauer am Abend des 9. April 2025 -am neuen Kreuzfahrtterminal in Miami stattfinden. Im Anschluss an die Taufe wird die MSC World America am 12. April 2025 offiziell ihre erste Saison beginnen. Sie wird abwechselnd 7-Nächte-Reisen in der östlichen und westlichen Karibik anbieten und dabei Puerto Plata in der Dominikanischen Republik, San Juan in Puerto Rico, Costa Maya und Cozumel in Mexiko, Isla de Roatan in Honduras und Ocean Cay MSC Marine Reserve auf den Bahamas anlaufen.

MSC World America

Zu den Highlights der MSC World America zählen:

Eine neu gestaltete World Esplanade unter freiem Himmel, mit Gastronomie-, Lounge- und Unterhaltungsmöglichkeiten

Die überdachte World Galleria mit Bars, Restaurants, Geschäften und Boutiquen, unter einem hochmodernen LED-Himmel

13 Restaurants: 6 Spezialitätenrestaurants, 4 Hauptrestaurants & 2 Buffet-Restaurants & der Fast-Food-Imbiss Luna Park Pizza & Burger

20 Bars und Lounges

Eine Trockenrutsche aus Edelstahl über elf Decks

Sechs Pools und 14 Whirlpools, darunter ein großzügiger Innenpool mit Glas-Schiebedach und zwei Zen-Pools nur für Erwachsene am Heck des Schiffes.

Ein weitläufiger Wasserpark mit Wasserrutschen, die auch ein VR-Erlebnis bieten.

Kids Clubs und spezielle Einrichtungen für die jungen Gäste - vom Kleinkind bis zum Teenager.

Drei Entertainment-Locations mit brandneuer Live-Unterhaltung und Theatershows

MSC Yacht Club: mit eigener Lounge und Restaurant, einem privaten Poolbereich mit Sonnendeck, einen 24-Stunden-Concierge- und Butler-Service sowie geräumige, luxuriöse Suiten

