Star Clippers stellt Winterrouten 2025/26 vor

Die drei Großsegler der monegassischen Reederei werden im Winter 2025/26 jenseits der maritimen Rennstrecken in der Karibik und vor der Küste Costa Ricas die Segel setzen. Dazu kommen die spektakulären Passagen durch den Panama-Kanal. Auf das hohe Interesse an Karibik-Kreuzfahrten reagiert Star Clippers mit neuen Routen: So legt der Viermaster Star Clipper künftig zu elf- und zwölftägigen Törns mit neuen Zielen wie Charlottesville (Tobago), Castara Bay (Tobago), Carriacou (Paradise Beach), Charlestown Bay (Canouan), Saint-Pierre (Martinique) and Saline Bay (Mayreau) ab. Neuer Heimathafen in der Wintersaison 2025/26 wird St. Georges auf Genada.

Neues Winterprogramm bereits jetzt buchbar

Die neuen Segel-Kreuzfahrten für den Winter 2025/26 mit den drei Großseglern Royal Clipper sowie den Schwesterschiffen Star Flyer und Star Clipper stehen ab sofort zur Buchung bereit.

Reisebeispiel - Star Clipper: Die 12-tägige Segel-Kreuzfahrt ab/bis Grenada, von 07. bis 18. Februar 2026 ist ab 4.330 EUR (Außenkabine) inklusive voller Verpflegung buchbar.

Weitere Informationen: www.starclippers.com (red)