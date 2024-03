Disney Cruise Line: Europa-Premiere der Disney Fantasy

Wie Disney Cruise Line, mitteilte startet die Disney Fantasy 2025 ihre allererste Sommersaison in Europa. So steuert das Schiff von Mai bis Ende Juli europäische Ziele von Nordeuropa bis zum Mittelmeer an. Die Touren die ab Barcelona und Civitavecchia starten erstrecken sich dabei über fünf bis 12 Nächte. Angesteuert werden malerische Häfen im gesamten Mittelmeerraum an.

Von Ende Juli bis September startet die Disney Fantasy dann ab Southampton. Von diesem Hafen aus geht es nach Spanien, Norwegen und entlang der Britischen Inseln.

Darüber hinaus steuert die Kreuzfahrtlinie auch im Sommer 2025 beliebte Reiseziele weltweite an: So werden Familien beispielsweise Abenteuer in Alaska sowie tropische Routen auf die Bahamas und in die Karibik geboten.

Alaska-Abenteuer kehren zurück

Von Mai bis September bricht die Disney Wonder ab Vancouver wieder zu Abenteuern nach Alaska auf. Die Fahrten umfassen fünf, sieben, acht oder neun Nächte. Auf den Kreuzfahrten nach Juneau, Skagway und Ketchikan erleben Familien die atemberaubende Naturschönheit der „Last Frontier“ in Kombination mit dem besonderen Zauber von Disney. Ausflüge an Land führen zu den majestätischen Gletschern Alaskas und den Relikten des Goldbergbaus.

Tropische Entdeckungen ab Florida

Vier Schiffe der Disney Cruise Line legen im Sommer 2025 in Florida an, drei davon in Port Canaveral und eines in Fort Lauderdale. Sie steuern von hier aus die Bahamas und die Karibik an und versprechen tropische Ausflüge, darunter auch zu den zwei Disney Inseldestinationen.

Weitere Informationen über Disney Cruise Line unter: www.disneycruise.disney.go.com (red)