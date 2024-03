Hurtigruten: Sonderangebot für Postschiffreisen

Im Rahmen des "Super-Sommer-Sale" haben Reisende die Möglichkeit sich die Route entlang der norwegische Küstenlinie zum Sonderpreis zu sichern: Das besondere Angebot gilt für die klassische 12-tägige Postschiffreise Bergen-Kirkenes-Bergen und ist ab 1.599 EUR, inklusive Vollpension ab sofort buchbar.

Die klassische Postschiffroute

Seit 1893 verbinden die Hurtigruten Postschiffe im zuverlässigen Liniendienst 34 Häfen zwischen Bergen im Süden und Kirkenes im Norden des Landes. Die klassische Postschiffroute ermöglicht es den Gästen über 100 Fjorde entlang der norwegischen Küste zu erleben. Auf See und bei zahlreichen Ausflugsangeboten an Land teilt das deutschsprachige Expertenteam sein Wissen rund um die norwegische Geschichte, Kultur und die besondere Bedeutung, die die Postschiffe seit jeher für die lokalen Gemeinden der Küste haben. Zudem dürfen sich Reisende auf die „Norway’s Coastal Kitchen“ freuen, die den Geschmack der norwegischen Küste mit frischen und lokalen Zutaten auf die Tische der Restaurants an Bord der Postschiffe bringt.

Details zum Sonderangebot

Angebot für die 12-tägige Seereise Bergen-Kirkenes-Bergen

Gäste übernachten in einer Garantiekabine und erfahren somit ihre Kabinennummer erst bei der Einschiffung.

Vollpension ist im Reisepreis inbegriffen.

Das Angebot gilt für Reisen zwischen Mai und September 2024.

Weitere Angebotsinformationen unter: www.hurtigruten.de (Red)