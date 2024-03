Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich, stellte zum Start der Ferien-Messe Wien die Ergebnisse der aktuellen YouGov-Befragung vor. Demnach wollen vier von fünf der Befragten heuer verreisen. Der Badeurlaub steht dabei hoch im Kurs. Fast die Hälfte der Befragten sehnt sich nach Sonne, Strand und Meer. Besonders gefragt ist Urlaub rund ums Mittelmeer.

Ein Drittel der Befragten hat laut Studie bereits gebucht. Fast die Hälfte ist zwar derzeit noch ohne Buchung, plant aber eine oder mehrere Urlaubsreisen. Eine Auslandsreise planen 77% der Befragten, knapp die Hälfte wollen ins Nachbarland. Neben dem Badeurlaub sind auch Städtereisen (33%) und Urlaub in den Bergen oder auf dem Land (22%) beliebt.

Erfreuliche Buchungslage für Sommer 2024

Das Umfrageergebnis spiegelt sich dabei in den Buchungstrends von TUI wider. "Aktuell liegen die Sommerbuchungen bei TUI im zweistelligen Plus", blickt Gottfried Math bei der Präsentation zum Start der Ferien-Messe in Wien zuversichtlich auf die Saison. Reisen scheinen auch in "unsicheren Zeit" bei den ÖsterreicherInnen Priorität zu haben. "45% unseres Programms haben wir verkauft", so Math. Die stärksten Buchungsmonate sind derzeit laut TUI Juli vor Juni und August.

Details zu den Umfrage-Ergebnissen

Die gefragtesten Destinationen der TUI-Gäste führt die Türkische Riviera um Antalya mit einem Buchungsplus gegenüber dem Vorjahr von derzeit 28% an; dicht gefolgt von der griechischen Insel Kreta und der spanischen Insel Mallorca. Das mit Abstand beliebteste Land ist Griechenland, bei Fernreisen sind es die USA und bei Städten führt die US-Metropole New York. Kroatien ist unter den Selbstanreisenden besonders populär.

Außerdem gönnen sich die UrlauberInnen laut TUI mehr. An erster Stelle der beliebtesten Zusatzleistungen steht das Zimmer mit Meerblick oder die Balkonkabine auf dem Schiff, gleichauf mit dem Mietwagen vor Ort (jeweils 33%). Ebenfalls hoch im Kurs stehen der Sitzplatz im Flugzeug mit mehr Beinfreiheit (30%), Ausflüge und Erlebnisse (29%) sowie der Privattransfer vom Flughafen zum Hotel (27%).

Gebucht wird laut YouGov-Umfrage vor allem übers Internet. Eine persönliche Beratung im Reisebüro ist dennoch für 32% der Befragten wichtig. Ein Viertel plane, seine Reise wieder verstärkt im Reisebüro zu buchen. (APA / red)