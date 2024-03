Turkish Airlines fliegt dreimal wöchentlich nach Melbourne

Mit dem Startflug am 1. März 2024 bietet Turkish Airlines nun drei wöchentliche Flüge von Istanbul nach Melbourne an. Damit ist Turkish Airlines aktuell die einzige europäische Fluggesellschaft, die die Australische Stadt bedient. Die neue Verbindung erfolgen über den Umsteigepunkt am Changi International Airport in Singapur.

" Meilenstein für Turkish Airlines"

Anlässlich des Erstflugs nach Melbourne äußerte sich der Vorsitzende des Vorstands und des Exekutivausschusses von Turkish Airlines, Prof. Dr. Ahmet Bolat, wie folgt: „Der heutige Tag markiert einen monumentalen Meilenstein für Turkish Airlines, da wir die Verwirklichung eines lang gehegten Ziels feiern - unser Flugnetz auf den australischen Kontinent auszudehnen."

Weiter erklärte Bolat: "Die Eröffnung unserer Route nach Melbourne unterstreicht unser unerschütterliches Engagement, Verbindungen zwischen verschiedenen Kulturen und Gemeinschaften weltweit zu fördern. Australien mit seinen atemberaubenden Landschaften und herzlichen Menschen wird nun das 130. Land, das unser umfangreiches Netzwerk ergänzt und somit unsere Präsenz auf sechs Kontinenten signalisiert.”

Auch Lorie Argus, CEO Flughafen Melbourne, zeigte sich begeistert und sagte im Rahmen des Markteintritt der Fluggesellschaft: „Wir haben eng mit der Regierung des Bundesstaates Victoria zusammengearbeitet, um Turkish Airlines nach Melbourne zu bringen, und freuen uns nun darauf, sie in den kommenden Jahren beim Ausbau ihrer Dienste zu sehen. Erhöhter Wettbewerb trägt dazu bei, die Preise zu senken, was sicherstellt, dass die Einwohner und Unternehmen Victorias mit Familie, Freunden und Kunden weltweit in Verbindung bleiben können.” (red)