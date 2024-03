Oceania Cruises: Weltreise 2026 an Bord der Vista

Das neueste Boutique-Schiff wird am 6. Jänner 2026 von Miami aus in See stechen, und anschließend insgesamt drei Ozeane und 18 Meere überqueren. Angesteuert werden dabei Ziele in Südostasien, Australien und auch Inseln im Südpazifik sowie einzigartige Häfen in Europa und beliebte südamerikanische Städte. Buchungsstart ist am 13. März 2024.

„Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass die Vista, das neueste Schiff von Oceania Cruises, 2026 den Globus umrunden und dabei verschiedene Kontinente, Kulturen und authentische Erlebnisse miteinander verbinden wird. Wir freuen uns, mit dieser neuen Reise eine seltene Gelegenheit zu bieten, die Welt aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben“, so Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises.

In 180 Tagen um die Welt

Die Weltreise 2026 verbindet 101 Häfen in 43 Ländern und steuert sowohl Geheimtipps abseits der ausgetretenen Pfade als auch beliebte Reiseziele - von pulsierenden Städten bis hin zu atemberaubenden Naturwundern - an.

Die Vista beginnt ihre sechsmonatige Reise mit einer ausgedehnten sechswöchigen Erkundung Südamerikas mit vielen Stopps entlang der Westküste, bevor sie nach Mexiko und Kalifornien weiterfährt. Weiter westlich werden dann einige Ziele in Südostasien und Indien angesteuert. Gegen Ende der Reise wird die Vista dann zahlreiche Küstendörfer und berühmte Städte im Mittelmeer, auf den Britischen Inseln und in Skandinavien anlaufen, bevor sie wieder in die Vereinigten Staaten zurückfährt. Insgesamt werden im Rahmen der Reise - die elf Übernachtaufenthalte und eine Reihe von kostenlosen Veranstaltungen an Land beinhaltet - mehr als 80 UNESCO-Welterbestätten besucht. Darüber hinaus stehen optionale mehrtägige Überlandprogramme zur Verfügung.



Preisbeispiel: Die 180-tägige Kreuzfahrt beginnt bei 54.019 EUR p.P. in der französischen Veranda-Kabine. Außerdem profitieren Passagiere von den kostenfreien Leistungen des Exklusiv-Prestige-Pakets, wie zum Beispiel Wäscheservice, Internet, vorausbezahlte Trinkgelder sowie den Inklusivleistungen von simply MORE, dass ein großzügiges Guthaben für Landausflüge in Höhe von 8.800 USD pro Kabine sowie ausgewählte alkoholische Getränke zum Mittag- und Abendessen umfasst.

Nähere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)