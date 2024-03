Neues digitales Parksystem am FH Klagenfurt

Das neue System funktioniere ohne Schranken und ohne Parktickets, sodass Parkende am Flughafen Klagenfurt ohne anzuhalten auf die Parkflächen fahren und direkt parken können. Die moderne Komplettlösung vereinfache somit den Parkprozess, spare Zeit und Kosten und erhöhe damit die Effizienz sowohl für Reisende und Besuchende, als auch für den Flughafen.

So funktioniert die neue Lösung

Das System registriert die Kennzeichen bei Ein- und Ausfahrten mittels Kameras und Scanner. Dabei ist nicht erkennbar, wer im Fahrzeug sitzt. Neben den Kennzeichen speichert die Lösung die Ein- und Ausfahrtszeitpunkte und berechnet daraus automatisch die Parkdauer. Der Kennzeichenscan erfolgt konform zur Europäischen Datenschutzgrundverordnung.

Die Parkgebühren können am Ende des Aufenthalts sowohl an einfach bedienbaren Automaten oder per Parking-App Easypark unter Angabe ihres Kennzeichens bezahlt werden. Die Automaten bieten neben Kartenzahlung auch die Möglichkeit mittels Apple- und Google Pay zu bezahlen.

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, zu den Vorteilen des neuen Parksystems: „Mit der Einführung der digitalen und schrankenlosen Parkraumbewirtschaftung wird unser Flughafen kundenorientierter und nachhaltiger. Die Passagiere sparen Zeit und der Flughafen Kosten, damit profitieren alle, und wir können zusätzlich mit noch schnelleren Wegen punkten.“ (red)