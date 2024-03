Künstliche Intelligenz für Reiseplanung unverzichtbar

Klar sei, dass keine Organisation und kein Unternehmen mehr an KI vorbeikomme. „Generative Künstliche Intelligenz (GenAI) kann Kunden bei der Reiseplanung besser zur Seite stehen als reale Menschen“, ist sich Glenn Fogel, CEO bei Booking Holdings, sicher. Charuta Fadnis, SVP Phocuswright, unterstrich ebenfalls die wachsende Bedeutung von KI und personalisierten Reise-Apps. Generative KI steigere bereits Umsätze. Fadnis sieht zukünftig virtuelle Agenten und die Verbindung von KI mit Blockchain-Technologien als Schlüssel, um Missbrauch zu verhindern.

Glenn Fogel umriss zudem bei einer Veranstaltung unter dem Titel „Leadership, Innovation and the Future of Travel“ seine Vision von der Nutzung Künstlicher Intelligenz im Tourismus: „Meine Eltern sind damals ins Reisebüro gegangen, dort kannte man ihre Interessen und legte entsprechende Angebote vor. Und wenn es unterwegs Probleme gab, war eben dieses Reisebüro Ansprechpartner.“ Genau das könne heute GenAI liefern, nur noch viel umfassender, da viel mehr Daten zur Verfügung stünden.

Booking.com mit Reiseplaner

Mit GenAI könnten Kunden besser beraten werden als mit Menschen. Smarte Bezahlsysteme würden das Reisen zudem erleichtern. Ein Reiseplaner seiner Plattform booking.com setze bereits auf KI: Der „AI Trip Planner" basiert laut Fogel auf den bestehenden maschinellen Lernmodellen von Booking.com, die täglich Millionen von Reisenden Reiseziele und Unterkunftsoptionen auf der Plattform empfehlen, und wird durch Technologie von Open AI’s ChatGPT unterstützt. „Die jüngsten Entwicklungen mit generativer KI treiben unsere Arbeit voran, die wir bereits seit Jahren mit maschinellem Lernen leisten, um jeden Aspekt des Kunden-Erlebnisses auf unserer Plattform weiterzuentwickeln", so Fogel.

Reisende können dem neuen Tool sowohl allgemeine reiserelevante Fragen stellen als auch spezifischere Abfragen durchführen. Laut Booking können Reisende mit dem AI Trip Planner chatten, ihre Wünsche beschreiben, Fragen stellen und ihre Suche in Echtzeit verfeinern – binnen Sekunden könne das Tool neue Vorschläge liefern. So kann der Planer beispielsweise Informationen und Inspirationen zu potenziellen Reisezielen- und Unterkunftsoption liefern oder Reiserouten für eine bestimmte Stadt, ein Land oder eine Region erstellen

Innovationen der Branchenvisionäre

Auch beim ITB Innovation Radar, der dieses Jahr in die zweite Runde ging, war das Thema KI sehr präsent. Im Mittelpunkt standen 16 wegweisende Innovationen von Branchenvisionären, die von B2B-Services für Gastgewerbe und Reiseprofis bis hin zu nachhaltigen Konzepten reichten. Diese Neuerungen gewährten einen Einblick in die Trends der kommenden Jahre. Mehr dazu unter https://www.itb.com/de/itb-360%C2%B0/innovation-radar/itb-innovation-radar-einreichungen-2024.html (red)