Slowenien launcht Nationales Informationssystem für Tourismus

"NiST" sei ein System, das verstreute Daten zusammenführt, einen stabilen Informationsfluss sowie komplexe Analysen ermöglicht und somit fundierte Entscheidungen sowie eine koordinierte Entwicklung des gesamten Sektors unterstützen soll.

Demnach soll NiST NutzerInnen künftig einen umfassenden Überblick über die ökologischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Tourismus ermöglichen, Trends beobachten sowie Entscheidungen und strategische Planungen auf Grundlage von 30 Anwendungsfällen und 70 interaktiven Visualisierungen unterstützen. Es ist als langfristiges Entwicklungsprojekt konzipiert, das ein durchdachtes, datenbasiertes und nachhaltiges Tourismusmanagement auf allen Ebenen – vom Unternehmen über lokale Destinationen bis hin zur nationalen Strategie – fördern soll.

Beta-Version geht an den Start

Derzeit ist das System unter der Adresse nist.slovenia.info in einer Beta-Version verfügbar. Das bedeutet, dass es bereits zur Nutzung und zum Testen bereitsteht, jedoch mit einem eingeschränkten Set an Indikatoren und Funktionen. In den kommenden Monaten wird das System weiterentwickelt – dabei werden die Rückmeldungen der NutzerInnen eine zentrale Rolle spielen.

Die STO entwickelt das System in enger Zusammenarbeit mit Stakeholdern, um es bestmöglich an deren Bedürfnisse anzupassen und auf die Herausforderungen der Praxis einzugehen.Symbolisch eröffnet wurde NiST im Rahmen einer Fach- und Medienveranstaltung in Ljubljana von Matjaž Han, Minister für Wirtschaft, Tourismus und Sport und Mag. Maja Pak Olaj, Direktorin der STO.

