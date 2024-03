Emirates und ÖW intensivieren Zusammenarbeit

Emirates werde verschiedenste Marketing- und Kommunikationsstrategien erarbeiten, um die zahlreichen Touristenattraktionen in Österreich zu bewerben und so die Besucherzahlen aus einer Vielzahl von Quellmärkten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Malaysien, Hongkong und Japan zu steigern, heißt es in einer Mitteilung von Emirates. Das umfangreiche Destinationsportfolio von Emirates werde als Hebel eingesetzt, um neue Kundensegmente zu erreichen und den Bekanntheitsgrad von Österreich als ideale Destination für unterschiedlichste Besuchergruppen zu erhöhen. Insgesamt soll eine strategische Zusammenarbeit aufgebaut werden, von der sowohl die lokale Wirtschaft als auch das Angebot von Emirates in diesem Markt profitieren.

Engagement in Österreich

Das Memorandum of Understanding (MoU) wurde von Thierry Aucoc, Senior Vice President Commercial Operations Europe von Emirates, und Astrid Steharnig-Staudinger, CEO der Österreich Werbung, unterzeichnet, im Beisein von Adnan Kazim, Deputy President und COO von Emirates. Adnan Kazim sieht der verstärkten Zusammenarbeit positiv entgegen: „Die Vereinbarung zeigt unser Engagement auf dem österreichischen Markt, wo wir unsere Konnektivität und Präsenz schrittweise ausgebaut haben. Wir sind zuversichtlich, dass unsere gemeinsamen Bemühungen zukünftig noch mehr Reisende dazu ermutigen werden, Österreich zu besuchen.“

„Wir bei der Österreich Werbung arbeiten mit vollem Einsatz daran, Kooperationen zu verstärken, und die Partnerschaft mit Emirates ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Diese formelle Vereinbarung bekräftigt unser gemeinsames Engagement für den österreichischen Tourismus", so Astrid Steharnig-Staudinger.

Emirates hat vor kurzem den A380-Betrieb nach Österreich wieder aufgenommen. Damit ist Emirates die einzige Fluggesellschaft, die den Flughafen Wien mit einem doppelstöckigen Linienflug bedient, der 20 % mehr Sitzplatzkapazität auf Flügen zwischen Wien und Dubai bietet. Die Fluggesellschaft feiert heuer zudem ihr 20-jähriges Bestehen in Österreich. (red)