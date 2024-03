Condor steuert im Winter Antigua und Barbuda an

Zur Wintersaison 2024/2025 bietet Condor einen Direktflug von Frankfurt am Main zum VC Bird International Airport auf Antigua an.

Vom 5. November 2024 bis zum 6. Mai 2025 geht es jeweils dienstags in rund zehn Stunden zum Karibikstaat. Die Flüge sind ab dem 7. März buchbar. Die Maschine verlässt Frankfurt am Main um 10:35 Uhr und erreicht die Karibikinsel um 15:55 Uhr Ortszeit. Der Rückflug nach Deutschland via Punta Cana startet um 16:55 Uhr Ortszeit.

Ausbau des Quellmarktes

„Der Direktflug bietet unseren Gästen eine schnelle und unkomplizierte Anreise in unser Inselparadies und bedient eine seit Jahren sehr nachhaltig wachsende Nachfrage aus dem deutschsprachigen Markt“, so Colin C. James, Chief Executive Officer der Antigua und Barbuda Tourism Authority (ABTA). „Die Direktflugverbindung unterstützt uns ganz wesentlich in unserem Engagement, die Besucherzahlen aus unserem zweitwichtigsten europäischen Quellmarkt weiter auszubauen.”

Zur Unterstützung der KollegInnen im Reisebüro und im Veranstalterumfeld plant die ABTA verschiedene Vertriebs- und Marketingaktivitäten, unter anderem Inforeisen, Workshops, Roadshows und E-Learning-Angebote. Mehr Infos für Interessierte gibt es auf www.visitantiguabarbuda.com (red)